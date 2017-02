Paseo de emociones

Cuando el Super Bowl LI parecía inclinado a favor de los Falcons, el regreso de los Patriots cambió las sensaciones en Houston

ESTADOS UNIDOS (06/FEB/2017).- Dicen que “todo es más grande en Texas” y la Final de la NFL no fue la excepción. Las 70 mil 807 personas que estuvieron en el NRG Stadium en Houston salieron con una anécdota que pocos podrán contar en su vida. Por primera vez en la historia el ganador del trofeo Lombardi se definió en tiempos extra.

Las emociones que se vivieron en las gradas son más parecidas a las que se viven en una montaña rusa. Emoción, miedo, risas, gritos pero cuando se termina, quieres más. Así fue este encuentro en donde no sólo los jugadores dejaron todo en el campo, también lo hicieron los aficionados.

Las historias de familias que habían manejado desde Boston (un viaje de tres días) y desde Atlanta (más de 12 horas en auto) eran comunes entre quienes se encontraban en el lugar; las contaban mientras esperaban para pasar los filtros de seguridad del estadio a una temperatura que rondaba los 27 grados centígrados.

Antes de la patada inicial todo era emotivo. El himno nacional se entonó mientras miles de banderas norteamericanas (que se colocaron en cada asiento del estadio) ondeaban en las manos de los presentes que coreaban a todo pulmón las letras de “America the beautiful”.

Después de iniciado el encuentro, los fanáticos de los Falcons tuvieron más de un motivo para celebrar, terminaron la primera mitad con una ventaja de 18 puntos. Parecía imposible pensar en un regreso de ese tamaño pero los aficonados de Nueva Inglaterra nunca bajaron las manos. Confiaban en Tom Brady, sabían que en las manos de él podían hacer lo inimaginable, estaban en lo cierto.

Los últimos ocho minutos, cuando parecía que todo estaba perdido, hicieron que los corazones de todos se detuvieran. Un “fumble” cambió todo. Esa jugada le abrió la puerta al quinto triunfo en un Super Bowl para esa franquicia. Los aficionados se entregaron, los gritos de “Brady, Brady” y “defensa, defensa” enmudecieron al sonido local.

Cuando llegó el tiempo extra, la suerte del campeón y tal vez de su uniforme blanco, acompañó a los Patriotas.

Brady no podía ser otro. Tomó el ovoide y lo llevó a cruzar la línea de gol. El estadio estalló, el viaje de más de tres días había valido la pena. Las pantallas gigantes del recinto mostraban a gente llorando de emoción mientras los fanáticos de Atlanta, en segudo plano, salían del estadio cabizbajos y derrotados.

El confeti, la música, todo era perfecto, “One More Time” de Daft Punk sonó en el estadio y parecía aún más apropiado que la clásica “We are the champions”. Esa noche en Houston terminó con una verdadera escena de película en las pantallas gigantes. Bellichick regaló una sonrisa que el NRG Stadium reconoció con aplausos porque, si el “Monje” sonríe, el futbol también.

Patricia Gallardo/Enviada

EN IMÁGENES

Momentos en el NRG Stadium

Frenesí

La última risa sobre el emparrillado la tuvieron los Patriots de Nueva Inglaterra y sus aficionados celebraron con júbilo el quinto título de su equipo en lo que va del siglo, confirmándose como la dinastía más importante en la historia de la NFL.



Seguidores que hicieron el viaje desde Boston, vivieron todo un cúmulo de emociones durante el Super Bowl LI, pues parecía que su equipo sería derrotado fácilmente por el de los Falcons, que al final terminaron ser los que decepcionaron a sus fieles. (AP/C. Riedel)

Lady Gaga cimbra el espectáculo

Marcado por su lanzamiento al vacío desde el techo del estadio, el show del medio tiempo del Super Bowl LI, de Lady Gaga, tuvo un mensaje en el que subrayó que Estados Unidos es una tierra de libertad y justicia para todos, como manifestación ante la actual situación política y social de dicho país. (AFP/A. Bello)

Emotivo recibimiento

En la ceremonia protocolaria a la patada inicial del encuentro entre Patriots y Falcons, la afición que se dio cita al NRG Stadium se fundió en un sonoro aplauso hacia el ex presidente de Estados Unidos, George H. Bush, quien lanzó la moneda en la ceremonia del volado antes del arranque del juego. (AFP/T. Cleary)