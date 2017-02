Querétaro le regala empate a Cruz Azul

Pese a que Gallos metió un autogol, la Máquina no pudo y terminan 1-1

CIUDAD DE MÉXICO (04/FEB/2017).- Cruz Azul se cansó de fallar, aún deja muchas dudas y no tiene quién defina al frente, por lo que Gallos Blancos de Querétaro le sacó el empate 1-1 en partido de la fecha cinco del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX disputado en el estadio Azul.



El once cruzazulino jugó tan mal que los dos goles del partido los hizo el visitante. El primero fue un autogol de Luis Noriega que le significó la ventaja a los celestes en el minuto 56, y el mismo jugador dio la igualada a su escuadra en el 73, para con ello terminar con la sequía de Querétaro sin anotar en el certamen.



La igualada le significa un punto a los dos conjuntos, con el cual Cruz Azul llegó a cinco en la clasificación general, en tanto Querétaro y su nuevo técnico, Jaime Lozano, sumaron su primera unidad para arribar a tres.



Ante un rival que no las trae todas consigo en lo que va del torneo, el cuadro local pasó algunos apuros para armar su juego y cometió algunas distracciones en defensiva, que para su fortuna no causaron ningún daño a la meta de Jesús Corona en los primeros 45 minutos.



El rival queretano generó las primeras llegadas de peligro ante el marco rival en los pies de Camilo Sanvezzo, quien no tuvo la tranquilidad para definir de buena manera a los tres y 12 minutos de juego, esta última la más clara al estar ante Corona, pero sacó disparo chorreado.



"La Máquina", por su parte, tardó en reaccionar y en meterle empuje a las cosas y en el minuto 22, Joao Rojas tuvo un primer remate a las manos del arquero brasileño Tiago Volpi, quien estuvo en plan grande en los envíos que le hizo el rival en los primeros 45 minutos.



En el minuto 32, la suerte estuvo del lado visitante en una serie de disparos que inició el argentino Gabriel Peñalba, quien dejó el balón en los pies del "charrúa" Martín Cauteruccio, cuyo tiro pegó en la base del poste izquierdo y en remate del ecuatoriano Ángel Mena, Volpi estuvo atento.



La insistencia celeste era constante, pero nunca tuvo la calma para terminar bien sus jugadas y cuando lo hacía, la figura del arquero del cuadro queretano se engrandecía, para quitarle la oportunidad al ataque local, que se cansó de llegar y fallar.



Fue hasta el minuto 56 que por fin Cruz Azul logró superar al guardameta Volpi, quien se vio "traicionado" por su propio compañero, Luis Noriega, quien anidó el esférico en su propia meta al tratar de cortar un centro que Cauteruccio ya se alistaba a rematar, y vencer a su arquero para el 1-0.



El orgullo llevó al visitante a arriesgar y adelantar líneas, con el riesgo de la contra del local, y en el minuto 73 robó el balón en cancha celeste, que terminó en gol para la igualada queretana con la anotación de Noriega, quien de esa manera se sacó la espina del autogol, para el 1-1 final.



El trabajo del árbitro León Vicente Barajas fue bueno y por la "Máquina Celeste" amonestó al ecuatoriano Ángel Mena y al argentino Gabriel Peñalba, mientras por Gallos Blancos hizo lo propio con el arquero brasileño Tiago Volpi.



Alineaciones:



Cruz Azul.- Jesús Corona, Omar Mendoza, Julio César Domínguez, Julián Velázquez, Adrián Aldrete, Rafael Baca, Gabriel Peñalba, Joao Rojas, Ángel Mena (Jorge Benítez, 81), Martín Rodríguez (Víctor Zúñiga, 68) y Martín Cauteruccio. DT Francisco Jémez (ESP).



Querétaro.- Tiago Volpi, Jaime Gómez, Miguel Martínez, Jonathan Bornstein, Hiram Mier, Yerson Candelo (Édgar Benítez, 62), Luis Noriega, Marco Jiménez (Kevin Gutiérrez, 68), Ángel Sepúlveda (Gerardo Lugo, 79), Camilo Sanvezo y Neri Cardozo. DT Jaime Lozano.