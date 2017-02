'Chepo' quiere mostrar el progreso de su equipo ante Chivas

José Manuel de La Torre tiene al equipo de La Comarca con racha de invicto en el torneo

GUADALAJARA, JALISCO (04/FEB/2017).- José Manuel de la Torre al mando del timón del cuadro de Santos Laguna tiene al equipo de la Comarca marchando invicto en lo que va del Clausura 2017 de la Liga MX.

''Chepo'' de la Torre llegó a la dirección técnica de los Guerreros hacia la mitad del Apertura 2016, que fue un torneo para el olvido para los albiverdes. Sin embargo, el estratega tapatío ha logrado revertir la situación y mañana en el Estadio Chivas tiene una oportunidad más para mostrar el progreso de su equipo, cuando se enfrenten al Guadalajara.

Santos tuvo una práctica recreativa este sábado por la mañana en las instalaciones del Club Providencia, en su último trabajo previo al encuentro ante el Rebaño y De la Torre pudo platicar un poco sobre el cómo ha podido darle la vuelta al conjunto lagunero y repitió lo que en la semana ya había dicho, que el encuentro frente a las Chivas es sólo uno más.

''Es indudable que tomar un equipo sobre la marcha es complicado y máxime cuando viene causando ciertos problemas. En este caso nos costó mucho trabajo, pero al final del torneo pasado se empezó a ver diferencia, pero creo que la reestructuración que tuvo el equipo en este receso, eso nos ha ayudado mucho para poder mejorar y empezar de mejor manera el torneo'', comentó el técnico de Santos sobre los pasos que ha dado su equipo.

Sobre lo que podría significar el encuentro de mañana frente al último equipo que dirigió antes de llegar al banquillo de los laguneros, ''Chepo'' insistió que toda historia que haya tenido con el club rojiblanco queda de lado al momento del duelo, pues se trata de ser un profesional del futbol.

Sin embargo, el mismo De la Torre Menchaca no olvida lo que el Club Guadalajara representa para él y su familia. ''Lo que vivimos en el Club Guadalajara no es de ahora, es de más de 40, 50 años, donde está marcado el apellido De la Torre con siete títulos''.

Por último, el propio José Manuel de la Torre desdeñó los comentarios que señalan que su planteamiento en algunos encuentros es el de especular y esperar al rival, al recordar los tres títulos que ha conseguido como director técnico.

''Difícilmente los equipos defensivos salen campeones, y he salido tres veces campeón en el futbol mexicano, una de ellas con Guadalajara, entonces comentarios de ese tipo no me merecen respuesta, simple y sencillamente; al final de cuentas los resultados son los que te avalan, y en eso está todo muy claro, en los números'', subrayó.

EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ