Chivas quiere quitarle el invicto a Santos

El equipo tapatío recibirá a los Guerreros en su casa, en fecha cinco del Clausura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (04/FEB/2017).- Tras resolver sin mayor problema la visita a Querétaro, el equipo de Guadalajara busca su segundo triunfo en casa cuando reciba a Santos Laguna, que quiere mantener el invicto, en duelo correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.



El estadio de Chivas será el escenario donde ambos equipos medirán fuerzas a parir de las 21:06 horas, con labor arbitral de Fernando Hernández.



Cuando parecía que podía empezar a gestarse un bache que de mantenerse sería una seria crisis, el cuadro tapatío aprovechó la pobreza futbolística de los Gallos Blancos para salir con una victoria clara, la cual pudo haber sido por un mucho mayor margen.



Aunque es cierto que fueron amplios dominadores en la cancha, el plantel no puede confiarse y pensar que han corregido sus falencias futbolísticas, menos ante un rival que en teoría debe exigirle mucho más.



El cuadro tapatío, que suma siete unidades, solo ha ganado tres de los 10 más recientes duelos en casa ante su rival en turno, por seis derrotas y un empate.



Mientras que los Guerreros no son espectaculares, pero se mantiene invicto y está en la pelea por los primeros lugares, algo que ha logrado su técnico José Manuel de la Torre ordenando a su equipo.



El cuadro coahuilense es el más claro ejemplo que maneja el "Chepo", es decir, un equipo que no se vuelve loco por ir al frente, pero que tiene potencia ofensiva y jugadores de calidad que pueden inclinar la balanza a su favor.



Los de la Comarca Lagunera, que acumula ocho puntos, presenta seis victorias en los últimos 10 cotejos celebrados en cualquier cancha, por dos "descalabros" y la misma cantidad de igualadas.