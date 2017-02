Guerrera tapatía

Alexa Grasso disfruta de su debut triunfal en la UFC mientras se enfoca en su segundo combate en este circuito, el cual protagonizará esta noche en Houston

GUADALAJARA, JALISCO (04/FEB/2017).- A sus 23 años de edad ya sabe lo que es subir a un octágono y combatir cuerpo a cuerpo, puño a puño y patada tras patada para lograr un triunfo que pueda cambiar su vida por completo en su búsqueda por ser campeona del mundo en un deporte que ha comenzado a ganar adeptos por todo el orbe.

Considerada como la mejor exponente de México en la disciplina de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), la tapatía Alexa Grasso compartió su experiencia tras haber vivido su debut en la compañía Ultimate Fighting Championship (UFC), en la que comenzó con el pie derecho tras derrotar a la estadounidense Heather Jo Clark por decisión unánime el pasado 5 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

“Fue una experiencia increíble, me gustó mucho haber debutado en mi país, haber peleado en una ciudad tan grande como la Ciudad de México fue algo inolvidable. Me motivó mucho que estuvieran gritando mi nombre a cada instante y al final pude obtener la victoria. La UFC es una gran plataforma, que me servirá para demostrar que en México hay grandes deportistas”.

La joven nacida en la Perla Tapatía terminó hace unos días con la última parte de su preparación para afrontar su segundo combate dentro de la UFC, el cual se celebrará hoy en la ciudad de Houston, Texas y en el que tendrá como contrincante a la experimentada estadounidense Felice Herrig.

“Será un pelea dura, un combate muy complicado, porque sé que Felice Herrig es una peleadora muy experimentada y eso puede ser un punto a su favor, pero estoy lista para enfrentarla. Quizá la experiencia sea un punto a su favor, pero aunque ella tenga experiencia, yo tengo mucha hambre y mucho corazón, eso me ha sacado adelante durante toda mi carrera”.

St. Pierre, su ejemplo a seguir

Con la intención de llegar a lo más alto, además del impulso familiar, Alexa se ha inspirado en el peleador canadiense Georges St. Pierre, a quien admira desde sus inicios en esta disciplina.

“Mi ídolo es Georges St Pierre, de él siempre me ha gustado su manera de pelear, además de que es todo un profesional, una persona muy respetuosa, que siempre se dedica por completo en esta disciplina”.

Un consejo para los jóvenes

Consciente de que las artes marciales mixtas son uno de los deportes que mayor renombre ha comenzado a tener en la última década, la joven jalisciense incentivó a los niños y jóvenes que quieren practicar esta competencia.

“El deporte que ellos elijan que lo hagan con mucho corazón, que utilicen toda su energía y juventud en cosas positivas, que aprovechen la oportunidad de hacer todo lo que implica el deporte”.

Pasión que viene de familia

El gusto por las artes marciales mixtas le viene prácticamente desde la cuna, ya que su tío Francisco Grasso fue peleador profesional en esta disciplina y su padre Luis Grasso siempre ha estado involucrado en ella.

Alexa creció viendo a su tío Francisco dentro de un octágono y fue por esto que comenzó a practicar este deporte desde su adolescencia, hasta convertirse en una de las mejores peleadoras de todo el mundo.

Fue precisamente en el gimnasio de su familia en el que Alexa inició su gusto por las artes marciales mixtas, al grado que Francisco Grasso la ha acompañado durante toda su carrera como su entrenador.

“Yo comencé a pelear porque veía a mi tío, que actualmente es mi entrenador. Él fue peleador profesional de artes marciales mixtas y daba clases, cuando yo era más joven me invitó a una clase, la tomé y me agradó bastante. Años después abrimos un gimnasio, ahora tenemos dos y esto me ha motivado cada vez más. Cuando yo le dije a mi familia, ellos lo entendieron y me apoyaron. Ahora les encanta que esté cumpliendo mis metas y haciendo realidad mis sueños”.

FICHA TÉCNICA

Alexa Grasso

Lugar de Nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Edad: 23 años

Estatura: 1.65 metros

Peso: 52 kilogramos

Récord como profesional:

9 triunfos, cero derrotas y cero empates

Triunfos en UFC: 1

EXPERIENCIA

Sus primeros pasos en las MMA

Alexa Grasso comenzó su andar como profesional en las artes marciales mixtas a la edad de 19 años en la compañía Extreme Kombat, debutando con un nocaut antes del primer minuto de combate. De ahí pasó a la empresa Invicta FC, en la que ha llevado la mayor parte de su carrera.