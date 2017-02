Las Águilas cierran preparación para visitar Morelia

América entrena en el estadio 3 de Marzo y luego emprende el viaje a Morelia

GUADALAJARA, JALISCO (03/FEB/2017).- En un entrenamiento con tintes más tácticos que físicos, con la presencia del director técnico Ricardo Antonio La Volpe, el presidente deportivo Ricardo Peláez y sobre todo con plantel prácticamente completo, las Águilas del América concluyeron su preparación en la Perla Tapatía, para enfrentar a Monarcas Morelia en el estadio Morelos este sábado por la noche.

Para el presidente deportivo Ricardo Peláez Linares, la seguidilla de partidos que se le vienen a las Águilas ante Morelia, Jaguares, Puebla, Coras de Tepic y el Clásico Nacional ante Chivas, tiene con cierta dosis de preocupación a la directiva, pero Peláez no quita el dedo del renglón al pensar en que pronto vendrán tiempos mejores para el equipo de Coapa.

“Se vienen partidos consecutivos, el equipo tiene que estar física y anímicamente apto para sumar de a tres puntos y así acercarnos a la parte alta de la tabla, que es en donde hemos estado en los últimos años”, dijo Peláez al terminar el entrenamiento de América este viernes en el estadio 3 de Marzo.

“Se vienen tres semanas de doble actividad y poco descanso, pero en este equipo los pretextos no son válidos, hay que ganar, mejorar y estamos trabajando para ello”, siguió el dirigente americanista.

El hecho de haber jugado la Final ante Tigres hace apenas un mes, no haber hecho pretemporada y tener un arranque titubeante del Clausura 2017, no hace que Ricardo Peláez sude o se acongoje, por el contrario, sabe que no lo tenían previsto, pero que pronto saldrán adelante.

“No estaba previsto, nunca te gusta iniciar así, pero sí obviamente sabes que puede suceder y te preparas para ello, afortunadamente tenemos partidos consecutivos y mañana tenemos una buena prueba para seguir adelante”, finalizó diciendo.

América tiene actualmente tres puntos y se ubican en el puesto 15 de la tabla general, producto de un juego ganado y dos perdidos. Además, tienen un partido pendiente ante Jaguares de Chiapas de la Jornada 1, mismo que se jugará este próximo miércoles en el estadio Víctor Manuel Reyna.

