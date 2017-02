Luis Enrique confía en que Barcelona ganará La Liga

El técnico del cuadro catalán espera que su equipo logre el título en este torneo

BARCELONA, ESPAÑA (03/FEB/2017).- Luis Enrique, técnico del conjunto de Barcelona, aseguró que el torneo de liga en España sigue sin definirse, por lo que pueden ser aspirantes al campeonato, a pesar de la diferencia de cuatro puntos que los separa del líder Real Madrid.



"La Liga es la competición de la regularidad y no es en la que más efectivos hemos estado. Pero si alguien se anima a vaticinar que no ganaremos la Liga, que piense en las dos últimas temporadas", señaló Luis Enrique en conferencia de prensa.



El equipo catalán tuvo un polémico empate frente a Betis en la jornada anterior por 1-1, con lo cual se alejó de la cima y enfrentarán un duro compromiso en el Camp Nou el próximo sábado ante Athletic Bilbao, equipo al cual el estratega considera que les presentará muchas dificultades.



"Será un partido difícil como siempre contra el Athletic, tanto en casa como fuera, por la idea que tienen de presión alta. Partido complicado en el que se debe estar muy atento", agregó.



La diferencia con el equipo merengue podría aumentar a siete puntos en caso de que Real Madrid obtenga la victoria cuando juegue el partido pendiente de liga que no pudo disputar por su participación en el Mundial de Clubes 2016, por lo que Barcelona ya no puede dejar escapar puntos si aspira a ganar el campeonato.



Los mediocampista Sergio Busquets y Andrés Iniesta se reintegraron a los entrenamientos del equipo luego de dos semanas de ausencia por lesión, pero aún no han recibido el alta médica y se desconoce si estarán disponibles para el próximo duelo del equipo "culé".