Matt Ryan quiere dar a Atlanta su primer Super Tazón

El mariscal de campo de los Halcones intentará dar la alegría en el partido del domingo

CIUDAD DE MÉXICO (03/FEB/2017).- El mariscal de campo Matt Ryan y Halcones de Atlanta tienen un mismo objetivo, proclamarse campeones del Súper Tazón por primera vez en la historia, lo que intentarán conseguir en el Super Bowl LI ante Patriotas de Nueva Inglaterra, a efectuarse el próximo 5 de febrero en el NRG Stadium de Houston, Texas.



Ryan, selección de primera ronda del draft de 2008, lamenta que la suerte y los resultados no hayan estado de su lado en los momentos más importantes para su equipo, sin embargo, podría ser en este 2017 cuando el quarterback reciba recompensa al arduo trabajo realizado durante nueve campañas.



Matthew Tomas Ryan nació el 17 de mayo de 1985 en el municipio de Exton, Pensilvania, y antes de arribar a la NFL jugó en la Universidad de Boston, donde ya dejaba ver sus notables cualidades como pasador.



Ryan recibió su primera oportunidad en los controles de Atlanta en el arranque de la temporada 2008, en la que hizo valer su contratación al llevar al equipo a la ronda de comodines de los playoffs, aunque en ésta se despidieron al caer con Cardenales de Arizona.



Dos años más tarde el egresado de Boston tuvo lo que hasta entonces era su mejor campaña en la NFL con tres mil 705 yardas y 28 anotaciones, que ayudaron a que Halcones avanzara directo a la ronda divisional, misma que no pudieron superar al verse rebasados por Empacadores de Green Bay.



Para la campaña 2011, las cosas no cambiaron y de nueva cuenta cayeron en la ronda de comodines, ante Gigantes de Nueva York, mientras que en la de 2012 estuvieron cerca de instalarse en el Súper Tazón XLVII, tras perder el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) frente a 49's de San Francisco.



Tuvieron que pasar cuatro temporadas para que Matt Ryan y compañía se inscribieran nuevamente en los playoffs de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), aunque en esta ocasión con registros sin precedentes.



En la campaña 2016, Ryan se consolidó con el mejor índice de pasador (117.1) de toda la NFL; alcanzó la mayor cantidad de yardas aéreas en una temporada en toda su carrera (4 mil 944); un porcentaje de 69.9 en pases completos y 38 anotaciones; todo dentro de las tres primeras posiciones de la Liga.



Pese a que tiene nula experiencia en Súper Tazones, a diferencia de su próximo rival, Tom Brady (6), Ryan viene de firmar un año que bien podría valerle ser el Jugador Más Valioso de la temporada, incluso por encima del californiano.



A sus 31 años, Matt Ryan puede consolidarse y poner el galardón que le falta a una carrera sobresaliente con Halcones de Atlanta, franquicia que también busca levantar por primera vez el trofeo Vince Lombardi y que estará solamente a un triunfo de distancia de hacerlo, cuando se den cita en el Súper Tazón LI.