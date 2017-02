Porto y mexicanos reciben a Sporting en liga portuguesa

La escuadra de los Dragones busca la victoria para alcanzar la cima del torneo

OPORTO, PORTUGAL (03/FEB/2017).- La escuadra de Porto, donde se desempeñan los mexicanos Héctor Herrera, Miguel Layún y Jesús "Tecatito" Corona, recibirán al Sporting de Lisboa en partido por la fecha 20 de la Primeira Liga y buscarán alcanzar la cima de la tabla de posiciones.



El equipo dirigido por el estratega Nuno Espírito Santo recortó la diferencia con el líder Benfica a tan sólo punto, e intentará arrebatarles el liderato de la competencia venciendo a Sporting en uno de los clásicos más representativos del balompié luso.



"Lo más importante de estar a un punto del líder, es que solo dependemos de nosotros mismos, y eso nos agrada. Es fundamental mantener el rumbo en este trayecto, pero también sabemos que este es un partido difícil", señaló el técnico de los Dragones en conferencia de prensa.



Los blanquiazules tomaran la cima de la competición si se combina una victoria de su parte con un empate o derrota de Benfica ante Nacional. El conjunto de los mexicanos gozará con la ventaja que les ofrece la localía, ya que en el Estadio do Dragao no ha conocido la derrota en lo que va de la campaña.



Los tres jugadores azteca se encuentran disponibles para el compromiso de liga y se espera que al menos Herrera, quien ya se ha consolidado como un titular habitual, tenga minutos desde el inicio. Layún sigue siendo llevado poco a poco luego de regresar de lesión y "Tecatito" podría ver más minutos tras anotar la jornada pasada.



El encuentro no será sencillo para el equipo de los seleccionados mexicanos, ya que Sporting suma cinco partidos sin conocer la derrota y se ubica en la tercera posición de la clasificación con 38 puntos, seis por detrás de su rival en turno. El pitazo inicial se dará en punto de las 14:30 horas, tiempo del centro de México.