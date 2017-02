Monarcas espera alejarse del descenso ante América

El cuadro de Morelia está metido en una situación delicada en la tabla porcentual

CIUDAD DE MÉXICO (03/FEB/2017).- El cuadro de Morelia se encuentra en una situación delicada: los dirigidos por Pablo Marini están hundidos en la tabla de cocientes y las jornadas pasan sin que esa situación logre revertirse en el seno michoacano. Este sábado la Monarquía regresa al Estadio Morelos donde espera hacer caer a América en el duelo pactado para la fecha cinco de la Liga MX.

Para los de Michoacán, una de las claves para enfrentar el fantasma porcentual está en la localía, si bien el complicado tema del porcentaje ya empieza a sofocar, el técnico Pablo Marini sabe que “hay que revertir esto, pensar en lo que viene porque todavía falta mucho (para que se defina el descenso)”, expresó tras la derrota ante Atlas (3-1) la jornada anterior.

Para el cuadro de Coapa, las cosas parecen haberse calmado luego de la primera victoria azulcrema en lo que va de la temporada (1-0 frente a Veracruz en la jornada 4). Esta semana el equipo comandado por Ricardo Antonio La Volpe pudo entrenar con menos presión aunque, aseguran, deben seguir trabajando para mejorar en lo colectivo.

El estratega argentino está tranquilo con la última victoria americanista, sin embargo, no está contento con el desarrollo de su plantel, pues afirmó que “no me gustó cómo ganamos, me gusta siempre ganar más contundente, que a la hora de dormir vaya tranquilo y ahora no lo estoy, le falta genialidad y picardía, le está faltando lo que más me gusta, me preocupa”, expresó.

En el duelo correspondiente a la jornada cinco del Clausura 2017, Monarcas quiere sacar puntos que le den oxígeno puro en su batalla por el no descenso, mientras que las Águilas quieren levantar el vuelo en el presente certamen.