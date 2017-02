'Checo' Pérez llama a la unidad de los mexicanos

El piloto de Force India, nacido en Guadalajara, subió a sus cuentas personales un video en el que expresa la frase: 'Nuestro corazón es tan grande, que no hay muro que lo contenga'.

GUADALAJARA, JALISCO (02/FEB/2017).- Un llamado a la unión y al trabajo fuerte: no es el único que ha invitado a los mexicanos a confiar en su fuerza desde que el millonario Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, pero el video que el piloto de Fórmula Uno Sergio Pérez publicó en redes sociales, para animar a los mexicanos en estos tiempos, lleva más de 54 mil reproducciones.

El piloto de Force India, nacido en Guadalajara, subió a sus cuentas personales un video en el que no menciona ni a Trump, ni a Estados Unidos, pero sí una frase clave: "Nuestro corazón es tan grande, que no hay muro que lo contenga".

En las imágenes Pérez recuerda que, ante la adversidad, la respuesta es luchar y mantener la unión y la solidaridad. "Puedo ver llegar la tormenta y, ante ella, no me queda más que gritar: al frente, al frente, mis hermanos".



El video está lleno de gritos de "México, México" que Pérez hizo acompañar de etiquetas como "Never give up" ("nunca te rindas") y "Orgu11oMexicano". "El verde, blanco y rojo me recuerdan que mi gente no conoce la rendición", afirma el piloto tapatío.