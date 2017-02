Clifford llegó al Atlas para madurar

El jugador ghanés dice que llega a México para seguir aprendiendo

GUADALAJARA, JALISCO (02/FEB/2017).- Llegó al Atlas como refuerzo para la ''Generación Azteca'', pero a sus 21 años, el ghanés Clifford Aboagye sabe que su papel con los Rojinegros va más allá de ser solución en el primer equipo, ya que viene a México a terminar de madurar como futbolista, pero sobre todo para seguir aprendiendo.

''Vengo aquí a crecer como futbolista y también a aprender, porque la Liga mexicana es diferente, hay mucho talento'', dijo el joven jugador africano del Atlas.

''Como un futbolista de diferente país, viniendo de Europa, creo que no es tan fácil, a veces es complicado la comida, la altura y para sumar al equipo, es un poco difícil, pero me alegro que me vaya bien y creo que voy mejorando'', siguió.

Desde que llegó al futbol mexicano, Clifford ha mantenido una relación cercana con el cuerpo técnico que comanda José Guadalupe Cruz, pero también agradeció el hecho de que tanto sus compañeros, como la propia afición, lo hayan recibido de la mejor manera.

''Me he sentido muy cómodo, desde que llegué me he sentido así con la gente del club, con los jugadores y sobre todo con el cuerpo técnico que me ha dado la confianza, sobre todo con la afición, que son muy fieles, por eso estoy muy contento'', siguió Clifford.

Dijo que algo que lo motivó a llegar al futbol mexicano, más allá de quedarse en Europa con el Granada B, fue que en la Liga MX hay mucho talento en los jugadores jóvenes.

''Hay mucho talento en el futbol mexicano y es una liga que cualquier futbolista joven puede mostrar su talento, y hay muchos que así lo han demostrado''.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES