Rakitic afirma que su futuro pertenece al Barcelona

El jugador croata dice que seguirá jugando para el cuadro blaugrana

ZAGREB, CROACIA (02/FEB/2017).- El internacional croata Ivan Rakitic seguirá jugando en el Barcelona, club al que asegura pertenece su futuro y con el que cree aún es posible ganar esta temporada la Liga, ha afirmado en una entrevista que publica este jueves el diario Novi List.

"No creo en absoluto que todo esté resuelto sobre quién ganará el título de campeón, aunque ahora no lo parezca así en la clasificación. Trataremos de estar a nuestro nivel en cada partido y lograr una serie de triunfos que nos devuelva a la competición", asegura.

"¡Por dios, no!", afirma el futbolista al ser preguntado sobre si el club ha desistido de ganar el campeonato.

Rakitic insiste también en su deseo de seguir en el equipo blaugrana.

"Mi futuro todavía pertenece única y exclusivamente al Barcelona. Quiero seguir jugando aquí, ganando trofeos, este es mi club. Hace ya tiempo que el club está preparando un nuevo contrato para mí, de modo que mi futuro en el Barcelona es muy seguro", afirmó.

Con todo, Rakitic reconoce que ha habido momentos en los que no ha estado contento, como cuando quedó fuera de la convocatoria ante el Villarreal el pasado enero.

"Ningún jugador del mundo está contento cuando no juega y yo tampoco soy una excepción. Admito que no me quedé indiferente cuando, ante el partido con el Villareal a comienzos de enero, leí en el panel que no estaba entre los dieciocho jugadores que debían viajar", cuenta.



Sin embargo, explica que al día siguiente el presidente y el director deportivo del club le explicaron que no se debía preocupar y que su posición en el equipo no había cambiado.