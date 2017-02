A Luis Reyes le cambió la vida en ocho meses

El lateral izquierdo de Atlas se dice sorprendido por su primer llamado a la Selección Mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- Canterano del Atlas, miembro de las Fuerzas Básicas desde 2006 y actualmente titular con los Zorros, Luis ''Hueso'' Reyes es ahora flamante seleccionado nacional del Tri Mayor, que jugará ante Islandia la próxima semana en Las Vegas, Nevada. Ante esta convocatoria por Juan Carlos Osorio, el lateral se dijo sorprendido, y sobre todo enfatizó que la vida le cambió en tan solo ocho meses.

''Hace ocho meses estaba disputando la final con Tampico y me cambio mucho la vida, cuando tenía la posibilidad de regresar a Atlas, sabía que era una oportunidad, quiero seguir trabajando para que no sea el único llamado a Selección'', platicó este miércoles.

El nacido en Monterrey, Nuevo León platicó que una de las principales motivaciones para ser futbolista profesional de la Primera División, es su abuelo, quien se encuentra enfermo de la próstata, algo delicado, pero en mejoría. Luis Reyes le prometió a su abuelo que llevaría a todo lo alto el apellido, primero jugando en el máximo circuito, luego portando la playera del Tricolor.

''Mi abuelo está enfermo y estaba hablando con él en ese momento y le comenté que quería poner su apellido en lo más alto, luego colgué y en ese momento todo mundo me mandó mensajes para decirme que estaba llamado a la Selección, hasta tuve que estacionarme porque la emoción fue mucha. Tiene problemas en la próstata, va mejorando, pero sigue un poco grave. Es una motivación extra, gracias a Dios le cumplí el sueño de que me viera en la Primera División y ahora que me vea con la playera de la Selección'', siguió Luis Reyes.

Finalmente, explicó que su carrera no la comenzó siendo lateral izquierdo, sino que ha experimentado en varias posiciones dentro del terreno de juego, como enganche en sus inicios en Fuerzas Básicas. Luego fue extremo para finalmente ser lateral, puesto que hoy lo catapultó a la Selección Mexicana Mayor.

''Cuando llegué a Fuerzas Básicas era enganche, luego extremo, gracias a Dios me he acoplado en todas las posiciones, pero en Tampico fue donde me pusieron de lateral'', afirmó.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES