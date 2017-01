Los Zorros quieren conocer la victoria en la Copa

Buscan sacarse la espina tras caer ante Puebla en su primer juego del certamen copero

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- Aunque volvieron al camino de la victoria en el torneo de Liga, los rojinegros del Atlas buscarán hacer lo propio en la Copa, cuando reciban a los Mineros de Zacatecas en la cancha del Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Fecha 3 de la Copa MX del Clausura 2017.

Los dirigidos por el “Profe” Cruz pisarán la cancha del coloso de la Calzada Independencia con la intención de sacarse la espina tras lo sucedido en su primer juego del certamen copero, cuando cayeron en su visita al Puebla por un gol a cero.

El conjunto tapatío buscará salir del fondo del Grupo 4 de esta competencia, ya que no sumó puntos en su primer encuentro, mientras que el equipo zacatecano y rival de los Zorros se ubica en el segundo puesto del sector al sumar una unidad tras haber empatado a un gol en su duelo de la Fecha 1 contra el Puebla.

Atlas y Mineros se verán las caras por tercera vez en su historia en un encuentro oficial. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en el certamen de Apertura 2014, cuando ambos equipos compartieron grupo. El saldo de estos partidos se inclinó por completo a favor del conjunto tapatío, ya que en su visita al Francisco Villa de Zacatecas, los rojinegros lograron el triunfo por marcador de 2 a 1 con anotaciones de Martín Barragán y Amaury Ponce. Para la vuelta de esta serie en el Jalisco, los tapatíos se adjudicaron el triunfo por la mínima diferencia con gol de Martín Barragán.

Barraza responderá a confianza del “Profe”

Tras haber iniciado como titular y haber colaborado con un gol en el encuentro que los Zorros ganaron ante el Morelia en el torneo de Liga, el delantero del Atlas, Jahir Barraza, aseguró que aprovechará la Copa para seguirse mostrando ante los ojos del director técnico José Guadalupe “Profe” Cruz.

“El ‘Profe’ me dio la oportunidad de estar dentro de la cancha, traté de aprovecharla al máximo, he venido trabajando bien en la Sub-20 y en la Copa. El torneo pasado me tocó estar pocos minutos e hice dos goles y ahora, gracias a Dios, se me da la oportunidad nuevamente para seguir trabajando y aprovechar la confianza que me da”.

Barraza, quien participó durante todo el encuentro ante Puebla en el debut de los rojinegros en la Copa MX, agregó que conoce a la perfección al conjunto de Mineros, ya que tuvo la oportunidad de enfrentarlos en distintas ocasiones, cuando militó en la Liga de Ascenso.

“Mineros es un equipo muy fuerte, me tocó jugar varias veces contra ellos en Liga de Ascenso, y es un conjunto con buenos jugadores, de buena calidad. Los conozco bien, si me toca estar dentro de la cancha voy a aprovechar la oportunidad”, finalizó.