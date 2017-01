'Chapo' Sánchez sigue emocionado por su gol

El jugador se siente muy contento de haber anotado el gol que le dio el triunfo a Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2017).- Para el torneo actual se puso como meta ser de los jugadores que registren más asistencias en la Liga MX, desbordar mucho por la banda derecha y hacerse presente ante el marco rival por lo menos en dos ocasiones en el Clausura 2017. Jesús Sánchez va logrando poco a poco sus objetivos, al torneo todavía le queda mucho camino por recorrer y ya marcó un tanto en la Liga, con el cual Chivas derrotó al Querétaro 1-0.



"Gracias a Dios se dio el resultado a nuestro favor, este gol se lo dedico a mi hija, que se llamará María y a mi esposa. Todos hicimos un partido muy trabajado, Orbelín me dio la pelota con mucha ventaja, no lo pensé dos veces y la pelota terminó en las redes defendidas por Volpi".



En el complemento Chivas tuvo que modificar, terminó defendiendo el resultados y les salió muy bien, ya que el Querétaro estaba encima tratando de marcar. Le gustó a Sánchez la forma de trabajar los últimos instantes del encuentro.



"Tuvimos algunas ocasiones más de peligro, no podíamos descuidarnos en la zona baja y lo conseguimos. Estamos contentos y mentalizados en seguir en la búsqueda de resultados positivos. Todo esto se debe al gran trabajo que todos hacemos durante la semana".



"Chapo" Sánchez no hará el viaje a Mérida, donde el equipo alterno enfrentará a Venados en la jornada tres de la Copa MX, ya que el volante estará jugando el jueves ante el Boca Juniors, en cotejo de corte amistoso a celebrarse en el Estadio rojiblanco.



Se toman la foto oficial



En el entrenamiento a puerta cerrada que realizó el Guadalajara en la cancha del estadio rojiblanco, se aprovechó para hacer la toma oficial de fotografía, la cual se dará a conocer en las próximas horas en las redes sociales del club.

