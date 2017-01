Hedgardo Marín busca mostrarse ante Venados

El jugador trabaja arduamente para que el técnico le dé una oportunidad

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2017).- En la Liga no ha sido tomado en cuenta, pero Hedgardo Marín no agacha la cabeza, por el contrario, espera paciente una oportunidad y para ello trabaja a tope diario, sabe que la Copa MX es donde se puede demostrar que está listo para ser tomado en cuenta.



Chivas enfrentará a Venados el próximo miércoles, ahí estará de titular Marín, quien no fue tomado en cuenta para el encuentro de la semana pasada ante Querétaro. El rival en turno los recibirá con entrenador nuevo en la persona de Bruno Marioni, toda vez que José Luis Sánchez renunció y advirtió el central rojiblanco, que este tipo de equipos siempre se motivan con la llegada de otro técnico.



"Sabemos que tienen un nuevo entrenador entonces será una incógnita cómo van a pararse en el campo, por lo que tenemos que estar muy bien preparados, ocupados en lo que nosotros debemos de lograr en la cancha para sacar la victoria, a eso vamos, para dar un paso que nos ponga más cerca de la calificación".



Los elementos de Venados buscarán hacerle partido al Guadalajara, porque quieren ganarse la confianza del entrenador para ser tomados en cuenta para el Ascenso y quienes no tenían posibilidad de jugar con el "Chelís", sus posibilidades cambian con Marioni.



Marín aseguró que Chivas lejos de preocuparse por el rival, harán su trabajo como ante cualquier rival, siempre buscando sacar la victoria de una buena forma, mostrando buen futbol para agradar a sus seguidores.



"Lo más importante es que todos en el plantel sabemos a lo que jugamos, tenemos bien definido lo que quiere Matías, cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer en su posición por lo que iremos a proponer como en cualquier cancha, conscientes de que requerimos de contundencia para sacar los tres puntos".



Chivas sale mañana a Yucatán, lo harán en vuelo charter para que la plantilla al terminar el encuentro el miércoles, de inmediato regresen a la perla tapatía y estén en condiciones, algunos, de ir a la banca para el amistoso ante Boca Juniors.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ