Raúl Guzmán refrenda el título del GPI Karting

El tapatío se convirtió en bicampeón de la categoría Fórmula Mundial

GUADALAJARA, JALISCO (29/ENE/2017).- La tercera edición del Grand Prix International Wings Army by Sidral Aga concluyó este domingo con la coronación de sus ocho campeones, entre ellos el tapatío Raúl Guzmán Marchina, quien se convirtió en bicampeón de la categoría Fórmula Mundial, pero ahora librando una batalla contra prácticamente toda la parrilla de la categoría.

El piloto de 17 años tuvo que reponerse a una salida desde el puesto 25 para terminar llevándose la bandera a cuadros después de 20 vueltas a lo largo del trazado de 1.5 kilómetros montado en los alrededores del Estadio Chivas, después de 35:12.471 minutos de competencia.

Guzmán Marchina se vio favorecido por una bandera roja que detuvo la carrera sobre un tercio de la misma, cuando se ubicaba entre los primeros 15 puestos. En la reanudación, el tapatío se convirtió en el piloto más rápido sobre la pista y comenzó a escalar puestos, hasta hacerse de la punta sobre el último tercio de competencia, para no soltar el liderato y cruzar la meta en el primer sitio.

“Sin la bandera roja no hubiéramos podido hacer nada, (todos) me llevaban mucha ventaja, nos ayudó mucho eso, además traíamos mucha velocidad, éramos los más rápidos en pista y eso nos ayudó bastante”, comentó el joven piloto al término de la carrera.

“A media carrera creía que no podía llegar, pero cuando vi la bandera roja era la oportunidad perfecta, iba avanzando de a dos puestos por vuelta y fui avanzando lo más rápido posible”, añadió.

También, Guzmán Marchina destacó el haberse mostrado agresivo sobre la pista como herramienta para conseguir el triunfo, aunque reconoció que resultó más complicado de lo pensado por las características del circuito.

Por último, el joven piloto no ocultó su satisfacción por coronarse en esta categoría por segundo año en fila. “Me siento muy contento y emocionado de celebrar y esperemos que el año que entra se dé un tercero (campeonato)”, resaltó.

Diferente sensación, tras ausencia de Checo

En 2016, Raúl Guzmán fue protagonista junto con el piloto de Fórmula Uno, Sergio Pérez, de un intenso duelo por el triunfo en la categoría Fórmula Mundial, que terminó ganando el joven Guzmán.

Sin embargo, en esta edición del GPI Karting, el piloto de Force India no fue partícipe del evento, lo cual terminó por dejar una sensación distinta en el resto de la parrilla, pero sobre todo en Guzmán.

“Fue diferente (que no estuviera Checo), pero todos los pilotos aquí son muy buenos, la competencia fue similar a la del año pasado, no creo que pueda decir que un piloto es mejor que otro, porque todos aquí son muy rápidos, pero seguro hubiera sido mejor que Checo hubiese corrido”, concluyó Guzmán Marchina.

Paolo de Conto repite el título

En la categoría estelar del GPI Karting, la GP1, el piloto italiano Paolo de Conto confirmó su dominio a lo largo del fin semana, al triunfar en la carrera final con una diferencia de 2.195 segundos con respecto al segundo lugar, que fue para el belga Jonathan Thonon.

EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ