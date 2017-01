Rafael Almaraz seguirá siendo la 'voz' del Jalisco

'En este año, si Dios me lo permite, estaré cumpliendo 50 años de ser la 'voz''

GUADALAJARA, JALISCO (29/ENE/2017).- Rafael "Chango" Almaraz no se va. La "voz" del Estadio Jalisco seguirá trabajando y los aficionados seguirán escuchando al legendario personaje decir las alineaciones de cada partido, las menciones comerciales, amonestaciones, expulsiones y anotadores, pero esto será en los juegos de los Leones Negros como local, equipo que a palabras del staff de la UdeG, sí lo valoran.

"Me gustaría no entrar en detalles por cuestiones de ética, por cuestiones profesionales, por cuestiones personales, que quede claro, personales no en casa, todo es aquí y me gustaría decir que no hubo respeto para mí, no exteriorizar más el hecho. Lo voy a dejar en que quise descansar a los aficionados de los Rojinegros del Atlas, que mi corazón es rojinegro, desde la edad de ocho años, cuando mi padre, en paz descanse, me llevó a un partido al estadio Martínez Sandoval", explicó Rafael Almaraz Hernández.

Este 2017, la "voz" del Estadio Jalisco cumplirá 50 años de hacer que aficionados imaginen, imiten y sueñen con conocer a la persona que le da vida al inmueble.

"En este año, si Dios me lo permite, estaré cumpliendo 50 años de ser la 'voz' del Estadio Jalisco, inclusive voy a traer conmigo la acreditación que me dieron en 1967 para que yo tuviese el acceso a la cabina de sonido y al estadio, para presumir, la tengo guardada", platicó.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES