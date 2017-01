Pablo Marini reconoció superioridad del Atlas

El DT de Morelia aseguró que a su equipo le faltó solidez defensiva

GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2017).- Tras la derrota sufrida la noche de este sábado en el Estadio Jalisco a manos del Atlas, el director técnico de Monarcas Morelia, Pablo Marini, reconoció la superioridad del rival, al grado de decir que les faltó solidez defensiva y expresó el dolor que siente, tanto él, como su plantel, tomando en cuenta que luchan semana a semana por mantener la categoría.



"No tuvimos solidez defensiva, no tuvimos un buen rendimiento en esa zona, en un momento equiparamos y tuvimos superioridad que nos permitió empatar, pero en el segundo tiempo, en donde se estaba desarrollando un partido parejo, cometimos dos errores que nos costaron goles, seguimos llegando y el gol que nos anulan fue válido en un momento en que estábamos presionando, quedamos expuestos a contras que Atlas pudo haber resuelto con más amplitud", dijo el técnico argentino.



"Todos tenemos un sentir de amargura muy grande, con impotencia, porque realmente el equipo se brindó al máximo, no podemos reprochar nada en ese sentido, pero hubo fallas que no cometimos en los partidos anteriores", siguió Marini antes de partir a Morelia, en donde prepararán su siguiente compromiso ante América el próximo sábado.

EL INFORMADOR / Javier Robles