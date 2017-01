De vuelta a las raíces

Con el regreso del tradicional formato de AFC contra NFC, se juega hoy una edición más del Pro Bowl

ESTADOS UNIDOS (29/ENE/2017).- De regreso a su formato original, en el que se enfrentarán selecciones de ambas conferencias, pero fuera de su tradicional sede en Honolulu, Hawaii, el Pro Bowl se disputará hoy en el Camping World Stadium, de la ciudad de Orlando, Florida.

Alex Smith, de los Chiefs de Kansas City, y Dak Prescott, de los Cowboys de Dallas, serán los quaterbacks titulares del tradicional juego de estrellas de la NFL, que dejó atrás el formato de equipos seleccionados a mano por ex jugadores estelares y tendrá un regreso a lo básico.

Cuatro años atrás, antes del cambio de formato, el equipo de la Conferencia Nacional se llevó los honores en el Aloha Stadium, con lo que la Americana llegará con sed de venganza y ganas de divertirse en un juego de exhibición en el que las defensivas juegan con muy poca intensidad, para evitar lesiones.

Así, mientras Smith será reemplazo del lesionado Derek Carr, quien resultó elegido por los aficionados como titular del encuentro, Prescott recibió el favor de la fanaticada desde el principio para ser el titular del “viejo circuito”.

En el duelo, Prescott podría tener una ligera ventaja luego que no solo estará bajo el mando del staff de coacheo de sus Cowboys, encabezado por el entrenador en jefe Jason Garrett, sino que tendrá en su cuerpo de receptores a su coequipero Dez Bryant, quien seguramente verá mucha acción pese a que no será titular y su corredor, el también novato sensación Ezekiel Elliott.

El equipo del “joven circuito”, por su parte, estará dirigido por el cuerpo de entrenadores de los Chiefs de Kansas City, liderado por el head coach Andy Reid, con lo cual Smith deberá estar en territorio conocido cuando salte al emparrillado del Camping World.

Los otros dos pasadores de la AFC son Andy Dalton, de los Bengals de Cincinnati, quien reemplazará a Tom Brady (Nueva Inglaterra), quien disputará el Super Bowl LI la próxima semana, y Philip Rivers, de los Chargers.

Otras figuras que destacan en el cuerpo titular de la Americana se encuentran el estelar receptor T.Y. Hilton (Indianápolis), el corredor DeMarco Murray (Tennessee) y el ala cerrada Travis Kelce (Kansas City).

En cuanto a la NFC, el cuadro de quarterbacks se completa con Kirk Cousins (Washington), quien reemplaza al lesionado Aaron Rodgers (Green Bay), y Drew Brees (Nueva Orleans), sustituto de Matt Ryan (Atlanta), quien también jugará la próxima semana el Super Bowl.

En la ofensiva titular del “viejo circuito” sobresalen los nombres del polémico receptor Odell Beckham Jr. (Giants NY), el receptor Mike Evans (Tampa Bay) y el corredor de poder Mike Tolbert (Carolina).

Brady no quiere entrar en polémicas

Si Tom Brady ha tenido motivación extra para jugar esta temporada a raíz de la polémica suspensión por el presunto uso de balones desinflados —el “Deflategate”—, no lo dice.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra indicó que sus compañeros son “toda la motivación que necesito” al tiempo que se prepara para dirigirse a Houston en busca de su quinto anillo de Super Bowl.

“Toma mucho trabajo llegar a este punto y nada de lo que ha pasado anteriormente nos va a ayudar a ganar este partido”, afirmó Brady. “Lo que nos va a ayudar a ganar este juego es pasar por ese proceso del que hemos hablado y llegar preparados. Esa es motivación suficiente para mí”.

La campaña de Brady inició con una suspensión de cuatro partidos. Su ausencia representó los primeros compromisos de temporada regular que se pierde desde 2008, cuando sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda en el primer juego de la campaña.

Los aficionados de los Patriots corearon “¿dónde está Roger?” en el estadio Gillette durante el encuentro por el campeonato de la Conferencia Americana, burlándose del comisionado de la NFL, Roger Goodell, que tendría que entregar el trofeo Lombardi a Brady y los Patriots si vencen a los Falcons de Atlanta en el Super Bowl el 5 de febrero.

Brady dijo que ha tratado de no pensar en lo negativo esta temporada, repitiendo lo que ha dicho antes sobre el “Deflategate”.

“Soy una persona positiva, por lo que sólo me centro en lo positivo. No caigo en la negatividad ni me lanzo contra otras personas”, aseguró. “Soy muy afortunado. Hago algo que me encanta, me presento a entrenar todos los días, juego fútbol americano en la NFL y juego para los Patriots”.

CIFRAS

43 menfrentamientos entre la AFC y la NFC en la historia del Pro Bowl.

22 Número de victorias de la NFC en juegos de Pro Bowl.