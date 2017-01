Leones, a mantener el invicto en casa

Los universitarios llevan dos victorias seguidas, y hoy reciben a los Loros

GUADALAJARA, JALISCO (29/ENE/2017).- La condición de local de los Leones Negros de la UdeG sigue siendo su fuerte, es por eso que al medio día de hoy saltarán a la cancha del Estadio Jalisco en la búsqueda de su tercer triunfo de manera consecutiva jugando en su propia cancha, cuando se midan a los Loros de la Universidad de Colima, en cotejo de alto calibre.

Las aves verdes de Colima vienen de ganarle a Cafetaleros de Tapachula con marcador de 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario de Colima la semana pasada y no serán un rival a modo para la escuadra melenuda, según explicó el arquero Florencio Morán, quien defiende la cabaña tapatía luego de la salida de Humberto Hernández.

“Creo que en la Liga de Ascenso no hay ningún rival a modo, estamos conscientes de que Loros es un rival fuerte, que le ganó a Tapachula la semana pasada, otro rival muy fuerte también. Sabemos que no hay rivales fáciles, como el hecho de que Alebrijes le ganó a Celaya en Celaya luego de más de 30 partidos de no perder. Yo creo que en el futbol mexicano, en la Primera División o en la Liga de Ascenso, cualquier equipo le puede pegar a cualquiera. Entonces sabemos que Loros es un rival dinámico, que recién ascendió, que tiene muchos jugadores que le respetaron el lugar de Segunda, y a final de cuentas tenemos que hacer nuestro partido, somos los locales y tenemos que buscar el resultado”, dijo el arquero del cuadro melenudo, Florencio Morán.

Los Leones llegan a este juego con una derrota a cuestas en calidad de visitante, y deberán enfrentar ahora a un equipo que tiene viejos conocidos de la afición tapatía, como lo son Christian Sánchez y Hébert Alférez con los Zorros; César Valdovinos, quien estuvo con Leones en 2014 y Abraham Coronado, quien militara con el Guadalajara.