El 'Profe' elogia a Madueña

GUADALAJARA, JALISCO (29/ENE/2017).- Luego del buen juego que ofreció ante Monarcas Morelia, el lateral derecho José Madueña fue elogiado por su director técnico, José Guadalupe Cruz. Resaltó el par de asistencias que le dio a Jahir Barraza y Bryan Garnica para que los Zorros lograran ganar al son de 3-1.

Incluso, el “Profe” Cruz se dio el tiempo para candidatearlo para la Selección Nacional, aunque también alabó al hombre que juega por el sector de la izquierda, Luis “Hueso” Reyes.

“Desde que llegamos al Atlas, detectamos en Madueña que es un muchacho con mucha velocidad con ida y vuelta al que hay que referenciar, hemos hecho un trabajo de comprensión de lo que es el futbol, hemos trabajado con él y se ve en los entrenamientos, se proyecta al frente y en los centros, en las diagonales. Madueña se ha convertido en uno de los mejores laterales y no tiene nada qué pedirle a nadie. Por el otro lado está el ‘Hueso’ Reyes, que viene de Segunda y es figura, se adueñó del puesto por trabajo, mentalidad, estamos orgullosos de ellos”, dijo el entrenador de los Zorros.

Detienen a 66 aficionados

Fueron detenidos 43 adultos y 23 menores durante el operativo realizado por la Policía Municipal de Guadalajara en las inmediaciones y el interior del Estadio Jalisco, con motivo del partido Atlas contra Monarcas.

Los sujetos que circulaban dentro de un camión, fueron señalados por consumir bebidas alcohólicas y alterar el orden; esto cerca de las calles Río Nilo y Antonio García, en la Colonia Jardines de la Paz. Por ello fueron detenidos por faltas administrativas, momentos antes de que iniciara el partido.

Las autoridades informaron que los detenidos eran aficionados del Atlas; todos ellos fueron trasladados y puestos a disposición de un juez municipal.

EL COLOR

Comunión total

A 15 días de que se presente el Clásico Tapatío ante Guadalajara, La Fiel afición rojinegra se hace sentir con cánticos en contra de su odiado rival y es que hoy en día existe una comunión total con el equipo de futbol, gracias a los buenos resultados que han obtenido, sobre todo jugando como local, toda vez que hace dos semanas derrotaron al campeón Tigres y ahora dieron cuenta de Monarcas Morelia.

Los goles fueron cayendo uno a uno, hasta sumar tres en la frente michoacana, la algarabía no paraba en las tribunas, que si bien no fue la mejor entrada en el Estadio Jalisco, los asistentes, sobre todo los que se encontraban en las zonas Alta y Baja Norte, no dejaban de brincar y cantar, haciendo presagiar lo que se vendrá dentro de dos semanas en el duelo ante el Rebaño Sagrado.

En contraparte, unos 200 aficionados de Monarcas estuvieron en las tribunas, sin embargo ellos se dedicaron a ver el juego en la Zona Baja Sur, en silencio y con la derrota a cuestas.