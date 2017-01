Chiapas, contra el campeón Tigres

En el estadio Víctor Manuel Reyna en punto de las 17:00 horas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (28/ENE/2017).- Con el triunfo sobre Diablos Rojos de Toluca en la fecha pasada como su motivación, Jaguares de Chiapas se presenta este domingo ante su afición en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX ante el campeón Tigres.



En duelo correspondiente a la fecha cuatro del certamen a realizarse en el estadio Víctor Manuel Reyna en punto de las 17:00 horas, el cuadro local espera mantener esa inercia de sacar el triunfo en el Nemesio Diez ante el "Diablo".



Sobre todo porque enfrente va a tener al actual monarca de la competencia, el cual será un parámetro para ver realmente en dónde está parado el equipo y demostrar que su triunfo de la jornada anterior no fue producto de la casualidad.



Con la imperiosa necesidad de sumar puntos para pensar en la salvación, deberá hacer valer su condición de local para sumar las unidades en disputa y tratar de avanzar posiciones en la tabla de cocientes, pues en la general está en el lugar 12 con tres puntos.



Tigres de la UANL llega con la finalidad de sumar su segundo triunfo consecutivo, luego de dar cuenta de un América que no se encuentra bien en este inicio de torneo, y espera mantener esa inercia mostrada en su duelo anterior.



Al cuadro regiomontano le urge sumar unidades para hacer la defensa de su corona más decorosa en este certamen, por lo que sin el arquero argentino Nahuel Guzmán espera mostrar el mismo estilo de juego que ante "Águilas".



La escuadra felina no ha tenido un buen arranque de certamen, luego de iniciar con empate sin goles ante Santos y caer 0-2 en su visita a Rojinegros del Atlas, por lo que una vez embalado, espera conseguir una seguidilla de triunfos.



Para este encuentro, la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol designó a Marco Antonio Ortiz como el juez central, auxiliado en las banadas por José Luis Camargo como número uno, y a César Cerritos García como número dos.