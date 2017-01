Santos va ante un desesperado Puebla

El once lagunero busca su segundo triunfo en casa

TORREÓN, COAHUILA (28/ENE/2017).- Santos Laguna espera mantener su aureola de invicto cuando este domingo reciba la visita del Puebla, en partido que cierra la fecha cuatro del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX a jugarse en el estadio Corona a las 18 horas del domingo 29 de enero.



En un arranque prometedor para la afición local, el once lagunero va por su segundo triunfo en casa, luego de que en la fecha dos dieron cuenta de Tiburones Rojos de Veracruz 2-1 y luego de que en el Apertura 2016 su primera victoria se dio en la fecha siete.



Ahora, con renovados bríos, la escuadra que dirige José Manuel de la Torre espera seguir por ese mismo camino de cosechar triunfos como local, aunque de visitante las cosas no se le han dado al sumar dos empates.



Sin embargo, ese buen inicio de certamen les permite estar en la octava posición de la tabla general con cinco unidades gracias a esas dos igualadas y el triunfo, pero está claro que no se conforma con eso y este domingo va por más.



"La Franja" vuelve a estar con la presión de sus problemas de descenso y aunque llega a este duelo como una víctima, está dispuesto a vender cara la derrota, pues no se puede dar el lujo de seguir dejando puntos en el camino.



Sus actuaciones en este arranque de campeonato han dejado mucho que desear en el cuadro poblano, pues dos derrotas, una de ellas por goleada 6-2 ante Xolos de Tijuana, le complicaron su situación en la porcentual y ahora necesita ganar.



Fernando Guerrero Ramírez fue asignado juez central para este compromiso entre el once santista y el poblano, y estará auxiliado en las bandas por Andrés Hernández como número uno, y por José Santana como número dos.