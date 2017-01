Contra Morelia, Atlas buscará espantar sus fantasmas

Con tres derrotas en cuatro partidos oficiales, los Zorros van por un triunfo que devuelva la confianza en La Madriguera

GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2017).- Muy temprano en el torneo el Atlas empieza a sentir la necesidad de ganar para darle una alegría a su afición, y regalarse algo de tranquilidad al interior de una escuadra donde su timonel reconoció en la semana que se han encendido las luces ámbar.

Los tapatíos reciben esta noche a Monarcas Morelia, equipo que al igual que los Zorros pertenece a Grupo Salinas.

El duelo fraterno encuentra a los dos equipos coincidiendo en lo mismo: urge la victoria para sus respectivos casilleros.

El Atlas ha comenzado el semestre con números rojos: tres derrotas y una victoria tanto en la Liga como en la Copa.

Monarcas no presenta esos números, incluso hoy está en zona de clasificación, pero nada de eso es suficiente pues los michoacanos ocupan el último lugar en la tabla de cocientes.

Confianza

Pese a que no ha sido un equipo consistente, el técnico rojinegro, José Guadalupe Cruz, quiere mantener el 11 que ha actuado desde la Jornada 2, cuando vencieron al campeón Tigres, y pese a que prácticamente fue el mismo equipo inoperante que cayó en Veracruz una fecha después.

Así, el “Profe” no le ha regresado la titularidad a Luis Robles, quien salió expulsado en el primer cotejo del campeonato, y ha decidido mantener a Daniel Arreola como zaguero central, para así dejar a Rafael Márquez como volante de contención.

La única modificación que tendrán los tapatíos para el cotejo ante Monarcas será el regreso de Daniel Álvarez, en perjuicio del uruguayo Christian Tabó, quien volverá a la banca.

El “Fideo” no había aparecido en los dos últimos juegos por un problema muscular que no alcanzó a dejarlo listo para jugar ante Veracruz.

“Tenemos que revertir esta situación adversa”, dijo en la víspera el “Profe” Cruz, quien también habló de que en su equipo estaban encendidas las luces ámbar por las derrotas que acumula el club en este inicio de semestre.

“No tengo la menor duda de que tenemos un equipo muy competitivo, un claro ejemplo de lo que somos capaces de hacer fue la victoria ante Tigres, pero también necesitamos demostrar que eso no fue una casualidad”, completó el timonel rojinegro.

Enfrente, los Zorros tienen a un rival que todavía no consolida su proyecto de salvación, pues aunque comenzó con un triunfo en casa ante Tijuana, después empató sus dos siguientes encuentros.

La presión para Monarcas radica en que, a pesar de su condición de invicto, no ha logrado dar alcance ni a Veracruz ni a Puebla, sus competidores más cercanos en el tema del cociente.

Más que nunca, los lazos de hermandad entre ambos equipos, quedan de lado.

Viene un campeón

Monarcas trae en sus filas al peruano Raúl Ruidiaz, flamante campeón de goleo el torneo anterior con 11 goles. El título fue compartido con Dayro Moreno, de Tijuana.

La inevitable relación por la multipropiedad

Ayer, Monarcas Morelia se reportó en su hotel de concentración en la Perla Tapatía, para enfrentar esta noche a los rojinegros del Atlas, como parte de la Fecha 4 del Clausura 2017. Un duelo lleno de morbo, muchas veces infundado, debido a la “hermandad” que tienen ambos conjuntos, al pertenecer al mismo dueño, que es Grupo Salinas/TV Azteca.

“La gente que no sabe es la que más va a hablar, desgraciadamente así es, la gente que está dentro del medio lo toma de risa, un poco burdo en ese sentido. No me ha tocado algo, podría hablar de mí, no me ha tocado una indicación, ya me ha tocado un Morelia-Jaguares, Atlas-Morelia, partidos de la misma empresa”, dijo Jorge Zárate, volante zurdo del conjunto michoacano.

Zárate fue dirigido por el “Profe” Cruz en sus épocas en Jaguares y también en Morelia.

Posibles Alineaciones

Atlas

1 Óscar Ustari, 27 José Madueña, 3 LeitonJiménez, 12 Daniel Arreola, 14 Luis Reyes, 15 Bryan Garnica, 4 Rafael Márquez, 13 Javier Salas, 8 Daniel Álvarez, 9 Fidel Martínez, 11 Matías Alustiza.

Suplentes: 30 Fraga, 5 Aguirre, 17 Salinas, 18 Robles, 23 Tabó, 20 Aboagye y 28 Barragán.

DT: José. G. Cruz.

Monarcas

1 Felipe Rodríguez, 12 Rodolfo Vilchis, 17 Emanuel Loeschbor, 5 Facundo Erpen, 28 Carlos Morales, 19 Diego Valdés

8 Juan Pablo Rodríguez, 25 Mario Osuna, 20 Rodrigo Millar, 11 Jorge Zárate, 9 Raúl Ruidiaz.

Suplentes: 21 Urbina, 15 Vegas, 26 Rocha, 22 Polo, 23 Cuero, 27 Sansores y 85 Ortiz

DT: Pablo Marini.

Árbitro: Luis Enrique Santander

HOY EN TV

Atlas vs. Morelia

TV Azteca / 19:00 horas