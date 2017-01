Valadéz no se desespera ante ausencia de gol

Leones Negros suma seis puntos de 12 posibles, y es noveno en la tabla general

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Llegó para el Torneo Apertura 2016 de la Liga de Ascenso MX como el refuerzo encargado de hacer los goles en los Leones Negros de la UdeG, ante la ausencia de un hombre de área, un hombre que marcara diferencia en el arco rival. Hasta el momento y luego de tres torneos, dos de Liga y uno de Copa MX, Ismael Valadéz ha respondido con creces, tiene 12 goles en 24 partidos, promediando un gol cada dos encuentros.

Es por eso que el delantero nacido futbolísticamente en Cruz Azul, no se desespera y sabe que los goles llegarán por racimos, siempre y cuando siga trabajando con dedicación y esfuerzo día a día.

“Soy un jugador muy tranquilo en ese aspecto, trato de no desesperarme, sé que se trabaja bastante bien, no solo en lo colectivo, también en lo personal, pero esto no es asunto de preocuparme.

“Sé que anotando goles voy a tener el cariño de la afición, ahorita estoy contento, llevo 12 goles en el Club y quiero más, en lo personal quiero romper las marcas que yo pueda tener en otros torneos y ayudar al equipo, este torneo se presta para entrar de la mejor manera a la Liguilla”, indicó Valadéz, luego del entrenamiento de este viernes en el Estadio Jalisco.

Los Melenudos enfrentarán el domingo al medio día a los Loros de Colima en el Inmueble de la Calzada Independencia, en donde intentarán seguir con la marca perfecta jugando en condición de local.

“Estamos bien, motivados de seguir haciéndonos fuertes en nuestra casa, algo que nos viene bien y también le viene bien a la afición, creo que trabajamos los aspectos que hacían falta esta semana y esperemos irnos con los tres puntos”, finalizó Ismael Valadéz.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES