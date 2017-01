Monarcas, listo para medirse al Atlas

No se inmutan ante especulación de hipótetico arreglo de partido entre Zorros y Morelia

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- La tarde de este viernes, el conjunto de Monarcas Morelia se reportó en su hotel de concentración en la Perla Tapatía, en donde enfrentarán el sábado por la noche a los Rojinegros del Atlas, como parte de la fecha 4 del Clausura 2017. Un duelo lleno de morbo, muchas veces infundado, debido a la “hermandad” que tienen ambos conjuntos, al pertenecer al mismo conglomerado, el Grupo Salinas / TV Azteca.

“La gente que no sabe es la que más va a hablar, desgraciadamente así es, la gente que está dentro del medio lo toma de risa, un poco burdo en ese sentido, no me ha tocado algo, podría hablar de mí, no me ha tocado una indicación, ya me ha tocado un Morelia-Jaguares, Atlas-Morelia, partidos de la misma empresa”, dijo Jorge Zárate, volante zurdo del conjunto michoacano.

El hecho de que a Zárate ya lo haya dirigido el “Profe” Cruz en sus épocas en Jaguares y también en Morelia, no es un factor determinante al cien por ciento para tener ventaja en el compromiso en el Estadio Jalisco. Por otro lado, sabe de la calidad y capacidad que tiene el rival en turno, con hombres de reconocida trayectoria.

“Es un equipo que lleva tiempo trabajando juntos, es una base que se creó, el Profe Cruz me ha dirigido en Jaguares y Morelia, es un entrenador que trabaja muy bien, le han implementado esa filosofía de fuerzas básicas, les ha dado resultados, a veces no se le da, pero esto es futbol, mañana tenemos que sacar los tres puntos”, siguió Zárate.

Con dedicatoria especial

El encuentro entre Atlas y Morelia, tendrá una dedicatoria especial por parte de los jugadores michoacanos. Ésta será para el futbolista ecuatoriano del club, Gabriel Achilier, ya que hace unos días, falleció Marly Romero, esposa del zaguero. Así lo indicó el chileno Diego Valdés a su llegada a la ciudad de Guadalajara.

“Afectó mucho, lo tuvimos poco, pero era un tipo muy unido, un capitán con una trayectoria muy importante, fue una tristeza. Le dedicamos todo el apoyo de los compañeros, la dirigencia”, señaló.

Hasta antes de que arranque la Jornada 4, Monarcas Morelia está situado en el lugar 6 de la tabla general con cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates, con tres goles a favor y uno en contra.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES