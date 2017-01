Bayer y 'Chicharito' ansían fortalecerse en casa

El delantero mexicano y su equipo reciben en casa al Borussia Mönchengladbach

LEVERKUSEN, ALEMANIA (27/ENE/2017).- El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández y el Bayer Leverkusen ansían hacer pesar su condición de local cuando reciban al Borussia Mönchengladbach, en el estadio Bay Arena en duelo perteneciente a la fecha 18 de la Bundesliga.



El conjunto de las "aspirinas" no ha tenido el desempeño esperado durante el torneo de liga, donde han caído a la octava plaza de la competencia, sin embargo, la victoria conseguida la semana pasada ante Hertha Berlin en el cierre de la primera vuelta, les sirve como punto de partida para empezar a construir resultados positivos.



El próximo sábado en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México, se verá las caras con el Mönchengladbach, equipo al que ha vencido 17 de las últimas 19 ocasiones que se han enfrentado en Leverkusen.



Pese al dominio mostrado frente a dicho equipo en sus últimas citas en el Bay Arena, el director técnico Roger Schmidt señaló que no es un dato que le interese al grupo y no lo tendrán presente cuando salten a la cancha.



"Gladbach" marcha en la décimo cuarta posición de la clasificación con sólo 17 unidades sumadas, por lo que estos son el tipo de partidos que el Bayer deberá resolver favorablemente para aspirar a recuperar posiciones en la tabla y meterse en la pelea por los puestos de competición europea.



Suficientemente documentada ha sido la sequía goleadora de "Chicharito", quien no marca en partido oficial desde octubre pasado, sin embargo, por el momento sigue gozando de la confianza de Schmidt y sería sorpresivo que no salga a la cancha como parte del once inicial.