Querétaro va por primer triunfo ante Chivas

Los Gallos de Víctor Manuel Vucetich desconocen la victoria en el presente torneo

QUERÉTARO, QUERÉTARO (27/ENE/2017).- Gallos de Querétaro y su técnico Víctor Manuel Vucetich buscarán este sábado ante Chivas de Guadalajara el primer triunfo en el presente torneo, ya que en las tres fechas aún desconoce lo que es una victoria.



En la cancha del Corregidora, tanto Querétaro como Guadalajara saldrán por el mismo objetivo. El cuadro de Matías Almeyda no ha tenido un arranque positivo y ahora tienen la oportunidad de recomponer el camino en este Clausura 2017.



Los Gallos se han quedado dormidos en este torneo y aunque el estilo de Vicetich es ambicioso, todavía no encuentra el rumbo a pesar de contar con un plantel que conoce y sabe quién responde, como el caso de Emanuel Villa o Nery Cardozo, dos hombres que no han encontrado su nivel.



Chivas inicio con triunfo sobre Pumas y no ha podido levantar. Un empate ante Monterrey y una derrota ante Xolos, es la carta de presentación para visitar a Gallos. Almeyda sabe de sus alcances con sus jugadores y por eso tiene la obligación de ganar a como dé lugar.



De acuerdo con las estadísticas el juego será parejo, pero con la iniciativa de ambos por sumar tres puntos de mucha valía.