Monterrey quiere mantener invicto ante León

Los regiomontanos quieren dejar atrás el empate ante Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (27/ENE/2017).- La jornada pasada, Monterrey vio cómo su ventaja de dos goles se diluyó en el Estadio Azul luego de una expulsión y un mágico regreso de la Máquina Celeste para un empate final 2-2. Si bien los regiomontanos sacaron un punto de la capital del país, quieren dejar atrás el mal sabor de boca cuando reciban a un León herido.

Antonio Mohamed, técnico de los Rayados, advierte que su equipo "está haciendo bien las cosas en este torneo; llevamos buenos puntos", aunque aclara, "siempre es importante ganar" y este sábado espera que sus pupilos saquen la casta ante un complicado conjunto Esmeralda que viene de una dolorosa derrota de último minuto ante Pumas (0-1) la semana anterior en la cancha del Estadio León.

El hecho de tener tres de los nueve puntos disputados no es un asunto que preocupe mucho al técnico de los melenudos Javier Torrente pues, admite, "me preocuparía si mi equipo no funcionara, pero en el futbol se gana o se pierde, tenemos grandes futbolistas para sacar buenos resultados", hasta ahora, el estratega dice estar "tranquilo por la actuación del equipo" en lo que va de la campaña.

En el compromiso de la fecha cuatro en el torneo Clausura 2017, Monterrey recibe a León en el Estadio BBVA en un partido en el que los regios esperan prolongar su condición de invicto ante una Fiera con hambre de puntos.