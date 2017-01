Pachuca y Toluca se miden en duelo de punteros

Tuzos y Diablos, a mantenerse en lo alto de la tabla general; buscan los tres puntos

CIUDAD DE MÉXICO (27/ENE/2017).- La racha ganadora de Pachuca fue cortada la jornada anterior a manos del Necaxa (1-0) en la cancha del Estadio Victoria. Los Tuzos quieren sacudirse su primer tropiezo del certamen y sumar de a tres para permanecer en los primeros puestos de la Liga MX.

La última derrota caló hondo en el seno del equipo hidalguense, sobre todo porque hubo algunas decisiones arbitrales que, a juicio de los Tuzos, pudo influir en el marcador ante los Rayos, sin embargo, el técnico Diego Alonso reconoce que es en las virtudes de su escuadra en lo que debe trabajar y no en las decisiones de los jueces: "debemos de ser mejores que cualquier arbitraje. Si el árbitro lo hace mal, lo hace mal. El resultado no es culpa del árbitro. Nunca me voy a excusa en el arbitraje".

Por su parte, el conjunto de Toluca, que llega de una sorpresiva derrota ante Jaguares (1-0) en territorio mexiquense, espera sumar para continuar peleando por estar dentro de los tres mejores del certamen.

Los dirigidos por Hernán Cristante saben que darle vuelta a la página es de suma importancia de cara al siguiente compromiso por lo que será vital saltar concentrados a la cancha para enfrentar a un duro Pachuca. Pese al primer tropiezo del Clausura 2017, el técnico argentino de los Choriceros es positivo, "qué bueno que llegó la derrota ahora, lo que hicimos mal hay que corregirlo".

Pachuca recibe en el Estadio Hidalgo al conjunto de los Diablos Rojos en el duelo pactado para la fecha cuatro de la Liga MX.