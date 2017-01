Focos ámbar en el Atlas

El 'Profe' Cruz reconoce que deben actuar para que no se enciendan las alarmas en La Madriguera

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- En el Atlas no han caído bien los últimos resultados, incluida la derrota en la Copa MX ante Puebla, pese a que este reciente cotejo se jugó con suplentes y juveniles.

El técnico rojinegro aseguró que es momento de hablar fuerte para que no se enciendan las alarmas en el campamento de los Zorros. “Hablamos, pero no fue un regaño, no fue señalar culpables, sino buscar soluciones, detectar puntos que a nuestro entender, como cuerpo técnico, se han encendido focos de color ámbar que no pretendemos que lleguen a color rojo. Fue una plática constructiva, directa, y lo tenemos que reflejar el siguiente fin de semana”, aseguró José Guadalupe Cruz.

El timonel del Atlas reconoció que en esa charla con su plantel puso en claro algunas situaciones que no le han gustado. “Detectamos algunas situaciones individuales que no deben ser las únicas como para responsabilizar una marcha irregular, sobre todo fuera de casa, algo no estamos haciendo bien como equipo y lo vamos a corregir. Lo hemos hablado, es un momento justo como para prender los focos de alarma y decir: ‘oigan, es el momento de ser un buen equipo o ser un equipo que imponga condiciones y que busque los resultados de local y de visitante”.

El “Profe” quiere exigirle a su plantilla en todos las competencias donde se paren, sin empotrar quién juega.

“Evidentemente en Puebla no es el resultado que fuimos a buscar, sí alcanzamos otros objetivos como jugar con más canteranos que tienen calidad y son parte de un proceso de formación, cierto, hay cosas positivas, pero hay muchas más por trabajar con ellos y la gente de experiencia necesitamos que apuntale estas situaciones”.

“Noté faltos de ritmo a algunos jugadores, vamos a atacar ese tema, así que los que están jugando poco o nada en Liga, pues la Copa les va a venir muy bien. Sé que no es un resultado que nos ilusione, pero tampoco nos debe descartar, fue el primero y restan tres compromisos más que vamos a afrontar con la intención de ganar y de buscar el ir a la siguiente fase”.

Por lo pronto, Cruz pide a La Fiel que no pierdan la fe tan temprano en el torneo. “Creo que mantuvimos una base muy sólida de formas de trabajo y de juego. Tengo expectativas altas, no hemos tenido el arranque que ilusione, que entusiasme, que cree una seguridad, eso es cierto, pero el torneo no se ha terminado, faltan varios partidos y nosotros iremos a encarar cada uno como si fuera una Final y a demostrar lo capaces que somos”.

PARA SABER

No puede

Los Zorros no ganan fuera de casa desde el 30 de abril del año pasado, cuando vencieron a Jaguares. No participaron en el torneo de Copa anterior por su bajo puntaje.