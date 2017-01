Tiger Woods vuelve a la gira; de la PGA su golf aún no

El golfista estadounidense, en su primer torneo de la gira en 17 meses tuvo dificultades en los últimos nueve hoyos del campo sur de Torrey Pines

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS (26/ENE/2017).- Tiger Woods volvió a la Gira de la PGA. Su mejor golf está todavía ausente.

En su primer torneo de la gira en 17 meses, Woods tuvo dificultades en los últimos nueve hoyos del campo sur de Torrey Pines. Terminó firmando una tarjeta de 76 golpes, cuatro encima del par, con lo que quedó en riesgo de no pasar el corte en el Farmers Insurance Open.

Se ubicó 11 golpes detrás de Justin Rose, quien completó su recorrido en 65, aunque en el campo norte, más corto.

El canadiense Adam Hadwin, quien logró una ronda de 59 la semana anterior en el desierto de California, consiguió el marcador más bajo en el campo sur, con 66.



"Dejé que esto se escapara en los últimos nueve", reconoció Woods. "Y desafortunadamente, no hice muy buenos golpes"

Woods lució oxidado con su swing —no volvió a atinarle al fairway después del hoyo 7— y no supo lidiar con las zonas de césped crecido en las que no se paraba desde hacía tiempo en un certamen oficial. Reconoció que tuvo dificultades para adaptarse al ritmo de juego que requiere una ronda en que los golfistas se dividieron en grupos de tres.

Su última participación en un torneo de la gira se remontaba a agosto de 2015, cuando disputó el Wyndham Championship.

"Sinceramente, fue raro esperar tanto", indicó. "No estaba acostumbrado a esto en casa.... simplemente el ritmo es distinto".

El colombiano Camilo Villegas firmó una tarjeta de 72 golpes, igualado con el par en el campo norte. El argentino Emiliano Grillo se anotó el mismo marcador, pero en el campo sur. Fueron los latinoamericanos mejor ubicados.