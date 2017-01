'Chelo' Zaldívar no baja la guardia

Jugar como extremo por izquierda no le desagrada al delantero rojiblanco

GUADALAJARA, JALISCO (26/ENE/2017).- Está actuando por fuera, pegado a la banda izquierda y ahí se la seguirá jugando Ángel Zaldívar, quien no teme a críticas en caso de que los resultados no se den, ya que dice en cuanto caigan los primeros goles, al equipo ya no lo pararán y los comentarios negativos sobre sus actuaciones desaparecerán.

“No, no me preocupa eso (críticas) porque estamos trabajando bien, estamos teniendo llegada y en cualquier momento pueden llegar los goles. Malo sería no tener ese volumen de llegadas por fuera o por el centro. Jugando así, los goles, van a llegar”.

Zaldívar puntualizó que estar jugando por fuera, como un extremo, no le asusta, está feliz porque el técnico de los rojiblancos, Matías Almeyda le tiene confianza para desempeñar esa función, lo cual estará haciendo con mucha dedicación para dar frutos.

“Estoy ocupado en hacer mi trabajo, entrenar cada día. Estuviera preocupado si no estuviéramos generando, nos ha faltado en contundencia. Todavía falta mucho por recorrer, estamos conscientes de eso”.

“Chelo” dice que está para realizar el esfuerzo que sea necesario por la banda, apoyar en la recuperación y tiene claro lo que le pide el técnico Matías Almeyda, así que por el tema físico no tiene ningún inconveniente para cumplir con creces.

“Me siento bien, he trabajado bien, hice la pretemporada completa. Tengo que aprovechar las oportunidades que me da el técnico, el torneo pasado tuve regularidad, sigo trabajando para donde me toque jugar, aprovechar”.

Ante el Querétaro, Chivas no renunciará a su forma de jugar, siempre saldrá a proponer los encuentros como se debe, en la cancha que sea y le agrada mucho la propuesta que tiene el “Pelado”, porque siempre se busca ir al ataque.

“Pienso que es por el estilo que maneja Chivas, siempre buscar los resultados, no meter un gol o cuidar los resultados, manejamos siempre el mismo estilo. Son detalles que nos han costado puntos, estamos conscientes que tenemos que mejorar y la experiencia que te dan los jugadores va ascendiendo. Creo que iniciamos mejor este torneo que el pasado”.

Zaldívar dijo que no extraña estar jugando como centro delantero, ya que lo único que se busca en el equipo, es que los resultados se obtengan sin ver quién mete los goles.

