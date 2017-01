Venus Williams avanza a la final del Abierto de Australia

La tenista superó a su compatriota CoCo Vandeweghe por parciales de 6-7 (73), 6-2 y 6-4

MELBOURNE, AUSTRALIA (26/ENE/2017).- La estadunidense Venus Williams, de 36 años, calificó hoy por primera vez a la final del Abierto de Australia de tenis, al superar a su compatriota CoCo Vandeweghe, por parciales de 6-7 (7/3), 6-2 y 6-4.



Venus se convirtió en la segunda mujer más veterana en acceder a una final de un torneo de Grand Slam, siendo la más longeva Martina Navratilova, con 38 años, en Wimbledon (Inglaterra) en 1994.



Ella espera a la ganadora de la siguiente semifinal que protagonizará su hermana Serena, quien enfrentará a la croata Mirjana Lucic-Baroni, y la estadunidense es favorita y de ganar se repetirá la final de Wimbledon de 2009, donde Serena se impuso por 7-6 y 6-2.



Venus necesitó de 2:25 horas para derrotar a su contraria, yéndosele el mayor tiempo en el primer set porque fue cuando tuvo más resistencia de su oponente, que tras perder la muerte súbita, perdió control de su juego y emociones, tanto que aventó en dos ocasiones su raque sobre el piso.



Williams fue totalmente superior, con once servicio as, por diez de su contraria, en dobles faltas estuvo 5-11, porcentaje de primer servicio de 57-55, en errores no forzados contó 35-51 y tuvo 107 puntos ganados por 96 de su oponente.



La deportista explotó en júbilo al momento de triunfar, por calificar a su segunda final en torneo de Grand Slam, por llegar a 24 victorias después de perder el primer set en los llamados cuatro grandes y por su deseo de poder protagonizar la final ante su hermana.