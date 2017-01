Dirigente del boxeo mexicano dice no tener miedo a ir a prisión

Ricardo Contreras no teme una acción como la interpuesta contra su colega de atletismo

CIUDAD DE MÉXICO (25/ene/2017).- El presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, dijo hoy no tener miedo a ir a prisión como le sucedió el mes pasado a su colega de atletismo porque no ha cometido ningún delito y sus papeles están en orden.

"Yo creo que cuando alguien tiene la seguridad de que no ha cometido ningún hecho ilícito no tiene por qué tener temor; no debo tener temor porque no he sido citado en ningún juzgado, agencia de Ministerio Público y no se me ha notificado de averiguación previa en mi contra", dijo el dirigente.

En una conferencia de prensa en la que habló de los planes del boxeo mexicano en el 2017, Contreras fue interrogado por los medios sobre si había tomado alguna medida para defenderse ante una posible acción en su contra por parte de la Conade, cuyo director, Alfredo Castillo, ha dejado entrever que la Federación tiene irregularidades.

"Todas las comprobaciones con la Conade en los últimos cinco años están en ceros, no le debemos un centavo a la Conade y la Federación está al corriente en el pago de impuestos con sus retenciones; entonces no hay nada que temer", aseguró.

Alfredo Castillo ha cuestionado el trabajo de algunos presidentes de federaciones deportivas por supuestos malos manejos de sus recursos y en el caso del de la de atletismo, Antonio Lozano, lo denunció por el supuesto desvío del equivalente a unos 237.000 dólares, lo cual le costó al directivo pasar preso tres semanas.

Contreras, quien ha sido solidario con Lozano, explicó que su compañero deberá demostrar su limpieza ante la justicia porque está bien justificar el dinero que le entregan a las federaciones, salido del impuesto de los mexicanos.

"No temo que me vayan a detener, todo está en orden, ahora, de eso a que quien tenga poder lo puede ejercer como quiera es otra cosa", señaló, aunque dejó claro tener confianza en la justicia mexicana.