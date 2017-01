'Chofis' López reconoce falta de contundencia

Ante el Querétaro, el Rebaño tiene como meta mejorar mucho frente al arco rival

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- Está consciente que de nada sirve hacer 10 paredes para ponerse mano a mano con el arquero, si no se tiene la capacidad de definir. De nada sirve controlar al rival, tener la posesión de balón si en la última elección es errónea frente al arco rival y Eduardo López, tiene claro que deben mejorar en un 100 por ciento en este tema.

El rival en turno es Querétaro. Como antecedente está la final de la Copa MX del torneo anterior en que los Gallos vencieron a los tapatíos. Es un rival que se le complica a Chivas, porque si bien dominaron los rojiblancos la la mayor parte del encuentro y generaron opciones, no concretaron y ahora López se compromete a que cambie esa historia.

“Sabemos que necesitamos mayor ‘punch’ al ataque, nos seguimos esforzando para ser contundentes, vamos a ir a Querétaro con la mente puesta en los tres puntos, el grupo está bien mentalizado en lo que requiere hacer para superar a los Gallos y continuar arriba en la tabla”.

En la Liga MX “Chofis” ha sido titular, pero ante el Atlante en la Copa MX entró de cambio y siente que revolucionó el ataque, pero el jugador no se conforma, quiere mostrarse más para irse consolidando y respondiendo a la confianza que le ha dado el técnico Matías Almeyda.

“Ésa es la intención cada que entro al campo, Matías me pide que encare, que siempre vaya al frente, trato de hacer lo que me toca de la mejor manera, la confianza que he tomado es gracias al trabajo y esfuerzo diario, no cabe duda de que si sigo así, con esa determinación, estaré en mi mejor nivel”.

Chivas definirá alineación este jueves, cuando trabajen a puerta cerrada en Verde Valle. Será entonces que el “Pelado” determinará si hace modificaciones o no, en el cotejo de la fecha cuatro ante los queretanos.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ