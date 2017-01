Empiezan 18, no todos terminan

Con una mayoría de extranjeros en los banquillos, algunos técnicos van por el título, otros por mantener la categoría

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- No arrancó sólo la pelea por el título del futbol mexicano, arrancó también una carrera de resistencia para todos y cada uno de los 18 técnicos que iniciaron el Clausura 2017.

No se trata de empezar, de haber armado un plantel de acuerdo con su presupuesto y también a las necesidades. Hay escuadras para las que el séptimo u octavo lugar general es un fracaso, pese a que con eso alcanzan a entrar a la Liguilla.

Hay otras cuyo único objetivo es no caer a la Liga de Ascenso sin importar mucho los argumentos futbolísticos.

Es la jungla de los técnicos. La que devora o enaltece. Una carrera en la que arrancan 18, pero que todos y cada uno de ellos saben que algunos no terminarán.

Poca confianza

De los 18 equipos de la Liga MX, 11 estrategas son extranjeros (siete argentinos) y los otros siete, mexicanos.

Nueve técnicos han sido campeones de la Liga, los otros estarán buscando por vez primera el título en una Liga que cada día trae a más estrategas foráneos, en una clara muestra que los dueños le apuestan poco a la sangre nueva en el banquillo.

Hay técnicos de cuatro nacionalidades en el futbol mexicano sin contar a los de casa. Un uruguayo en la persona de Diego Alonso, otro brasileño, “Tuca” Ferretti, así como un español, Paco Jémez y los argentinos, que dominan la Liga.

No hay una sola escuadra que le dé la alternativa a un timonel mexicano; es torneo donde se definen los puestos del descenso y nadie quiere arriesgar una franquicia de millones de dólares.

Ciertamente el único que no ha dirigido antes en el futbol mexicano es Paco Jémez, pero el español, estratega del Cruz Azul, no es ningún novato como timonel del equipo, pues tiene amplia experiencia con equipos chicos de su país.

Así, las cartas están echadas.

Los técnicos que por las plantillas que dirigen están obligados a tener fiesta grande son Ricardo La Volpe, Matías Almeyda, Antonio Mohamed, Ricardo Ferretti, Miguel Herrera, Paco Jémez, Diego Alonso, Javier Torrente y estarán peleando por hacer lo propio, el “Profe” Cruz, Hernán Cristante, así como Juan Francisco Palencia.

Los estrategas que tienen función como bomberos son: Alfonso Sosa, Carlos Reinoso, Pablo Marini, Ricardo Valiño y Sergio Bueno, quienes haciendo un buen trabajo, podrían involucrar en el tema de cociente a clubes como Atlas o Cruz Azul, equipo que tiene a un debutante en la Liga, con Paco Jémez.

El DT más joven del Clausura 2017 es Diego Alonso con 41 años, seguido por Matías Almeyda, con 43, misma edad de Juan Francisco Palencia, siguen Antonio Mohamed, Ricardo Valiño y Paco Jémez, quienes tienen 46 años; Javier Torrente y Hernán Cristante, 47; Miguel Herrera, 48; Alfonso Sosa, José Guadalupe Cruz y Pablo Marini, con 49. Los demás pasan de los 50, siendo el más veterano Carlos Reinoso, con 71 años.

LOS TÉCNICOS CAMPEONES

Víctor Manuel Vucetich

Ricardo Ferretti

José Guadalupe Cruz

Miguel Herrera

José Manuel de la Torre

Diego Alonso

Ricardo Antonio La Volpe

Antonio Mohamed

Carlos Reinoso

LOS QUE NO HAN SIDO CAMPEONES

Sergio Bueno

Ricardo Valiño

Juan Francisco Palencia

Alfonso Sosa

Paco Jémez

Javier Torrente

Pablo Marini

Hernán Cristante

Matías Almeyda

LOS DE ARRIBA

Por historia o por plantel, son los obligados a pelear por el título. No clasificar a la Liguilla significaría un fracaso y pondría en peligro su continuidad al frente de su equipo.

Ricardo Ferretti

5 títulos

Ha logrado permanecer en Tigres 14 torneos cortos, con tres títulos en esta institución, y buscará el bicampeonato en el Clausura 2017. La meta es alcanzar entre 28 y 33 unidades.

Ricardo Antonio La Volpe

1 título

Entró de emergente al América desde el Apertura 2016 y logró llevar al equipo a la Final por el título, la cual perdió ante los Tigres. La meta es lograr entre 26 y 33 unidades.

Matías Almeyda

0 títulos

Está en el redil desde el Apertura 2015 y en los dos últimos campeonatos ha logrado llevar al equipo a la Liguilla, en la cual América ha sido su verdugo al echarlo en ambas ocasiones en Cuartos de Final. La meta es lograr entre 28 y 32 puntos.

Antonio Mohamed

2 títulos

Llegó al equipo de Monterrey para el Clausura 2015 y por la nómina que le armaron, están destinados a estar entre los primeros cuatro equipos de la tabla general con 28 a 33 unidades. La calificación es una obligación, de lo contrario se irá de la institución.

Diego Alonso

1 título

De 41 años, ya fue campeón con el Pachuca. Está en el equipo desde el torneo Clausura 2015 y buscará el segundo título en el futbol mexicano, respetando el estilo agresivo, vertical y dinámico que han mostrado. Va por 26 a 31 unidades.

Paco Jémez

0 títulos

Es uno de los debutantes en el actual campeonato, donde la consigna es meter al equipo a la Liguilla, luego de cinco campeonatos consecutivos de ausencia. La meta en unidades es de 26 a 30.

Hernán Cristante

0 títulos

Dirigirá por segunda ocasión a Toluca, equipo que le dio la oportunidad de debutar el anterior campeonato y lo hizo bien, aunque con altibajos que en el actual campeonato, dentro de los festejos de su centenario, el objetivo es que se juegue una Final en su remodelado Estadio Nemesio Díez.

POR LA SORPRESA

No tienen los grandes planteles del torneo y no hay apuestas fuertes sobre ellos. El no tener problemas de descenso les da la posibilidad de enfocarse en dar la sorpresa en el Clausura 2017

José Guadalupe Cruz

1 título

Llegó el torneo pasado al Atlas, no lo pudo meter a la Liguilla por el título y en el Clausura 2017, la meta es hacer entre 27 y 30 puntos, con lo cual estarían entrando a una fiesta grande.

Víctor Manuel Vucetich

5 títulos

Está en el Querétaro desde el torneo Clausura 2015 y su meta es meter al equipo a la Liguilla por el título. Junto a Jaguares, Querétaron no ha sido campeón en la Liga de todos los que compiten y va por 26 unidades.

José Manuel de la Torre

3 títulos

Con Santos estará buscando meterse a la Liguilla por el título, pues tras la salida de Zubeldía, inició un nuevo proyecto que llevará paso a paso, de entrada el objetivo en unidades es de 27 a 32 puntos.

Miguel Herrera

1 título

Arribó para el Clausura 2016 a Xolos, los metió a la Liguilla, pero no le ajustó para llegar a la Final y en el actual torneo es un objetivo a cumplir. Meta de puntos es de 28 a 33 unidades.

Javier Torrente

0 títulos

Recibe continuidad con el León, lo metió a la Liguilla el torneo pasado y en el actual, el objetivo es entrar a la Liguilla sumando entre 27 y 30 unidades, respetando un estilo de juego vertical y agresivo al ataque.

Juan Francisco Palencia

0 títulos

Con Pumas estará dirigiendo su segundo torneo en la Liga MX, el anterior debutó y logró llevar a su equipo a la Liguilla. La visión del “Gatillero” y directiva es ir por 26 a 29 unidades.

LOS DE ABAJO

No tienen otra encomienda más que permanecer en la Primera División cuando termine el torneo. Sus puestos están comprometidos desde que comenzó el campeonato, pero pueden cotizarse en caso de tener una buena campaña

Carlos Reinoso

1 título

El más veterano de la Liga MX con 71 años buscará la salvación de la escuadra de los Kuri, para eso le llevaron a Ángel Reyna, a quien siempre ha protegido, pues dice es su hijo y será en quien se apoye para lograr el objetivo. Van por 24 a 28 unidades.

Pablo Marini

0 títulos

Tiene la misión de llevar al Morelia a tierra firme, sacarlo del problema de descenso y la dirigencia le ha pedido salve la categoría logrando 25 unidades mínimo. Ha dirigido a Jaguares, Veracruz, Atlante y Puebla.

Ricardo Valiño

0 títulos

Tiene la meta de lograr en su segundo campeonato bajo la dirección técnica del Puebla, como objetivo principal, alejarse del problema de cociente sumando entre 25 unidades y 28, con lo cual estarían alcanzado Liguilla.

Sergio Bueno

0 títulos

Entró de emergente el campeonato pasado a Jaguares buscando salvarlo del problema de cociente. Recibió continuidad, el equipo pasa por problemas de flujo y estuvo a nada de ser desafiliado. La meta es sumar 25 unidades para alejarse del problema de descenso.

Alfonso Sosa

0 títulos

Con Necaxa, tiene como principal meta la salvación de la categoría, lo cual logrará sumando 14 unidades. El torneo pasado fue un dolor de cabeza para todos en la Liga, se metió hasta Semifinales, donde el América dio cuenta de ellos.

LA CIFRA

5 Son los títulos que tienen Víctor Manuel Vucetich y el flamante campeón de la Liga MX Ricardo Ferretti

PARA SABER

El “Piojo”, la excepción

De los últimos nueve torneos, ocho técnicos campeones han sido extranjeros y un solo mexicano. Ese es el caso de Miguel Herrera en el Clausura 2013, con el América.

Los títulos de los equipos que actúan en la Liga MX

Equipo Títulos América 12 Guadalajara 11 Toluca 10 Cruz Azul 8 León 7 Pumas 7 Pachuca 6 Santos 5 Tigres 5