Atlas y su oportunidad para brillar en Copa

El equipo rojinegro encara a La Franja de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc

GUADALAJARA, JALISCO (25/ENE/2017).- La Copa MX es una nueva oportunidad para los rojinegros del Atlas de crecer futbolísticamente, pero sobre todo para darle fogueo a sus jugadores jóvenes y ritmo de juego a los que no participan constantemente en la Liga MX. Esta noche arranca la participación de los Zorros en el certamen en su edición del Clausura 2017, cuando visiten en el Estadio Cuauhtémoc al Puebla, en juego a comenzar en punto de las 21:00 horas.

Atlas vuelve a participar en este torneo, luego de una pausa de seis meses, toda vez que en el Apertura 2016 no ingresaron debido a malos resultados y es por eso que ahora es una revancha para jugadores y directiva.

“Ahora más que nunca tenemos esa posibilidad, el equipo se ha formado con una gran plantilla, con muchos jóvenes, se ha demostrado pero hay cosas por corregir. Vamos a luchar en la Copa MX con mucha fuerza”, dijo Miguel Fraga, portero del Atlas que será titular hoy en el enfrentamiento ante los Camoteros.

El equipo rojinegro viajó ayer por la tarde a la ciudad de Puebla. El cuadro elegido por el técnico, José Guadalupe Cruz, para encarar el certamen, es un equipo alterno producto del grupo denominado “Generación Azteca”, conformado por los mejores prospectos de sus Fuerzas Básicas, con elementos Sub-20, Sub-17 y del Atlas Premier.

Mientras tanto, los jugadores del primer equipo rojinegro permanecerán en Guadalajara entrenando para su siguiente juego en la Liga el sábado contra su “hermano” Monarcas Morelia.

Puebla, por su primer triunfo

Por su parte, el conjunto poblano viene de un empate en la primera jornada de la Copa MX, ante Mineros de Zacatecas, como parte del Grupo 4 de la Copa MX, por lo que también buscará su primer triunfo en este certamen y jugando como local ante los Zorros, la obligación será para los dirigidos por Ricardo Valiño.

En ese partido de la semana pasada, el gol con el que La Franja igualó ante los zacatecanos, fue obra de Jerónimo Amione, jugador que será titular esta noche, toda vez que también Puebla estará utilizando un cuadro alterno.

“Independientemente de los equipos con los que nos haya tocado jugar, siempre Atlas está obligado a estar en la siguiente ronda y pelear finales como se ha hecho antes” comentó Fraga.

La historia de Puebla en la Copa MX ya tiene páginas doradas, y es que en la edición del Torneo Clausura 2015 se coronaron ante Guadalajara, en cotejo disputado en el estadio de la BUAP, con un marcador de 4-2 que levantó la algarabía de los asistentes en el inmueble universitario.

HISTORIA FRUSTRADA

La Final

Más dramática no pudo ser. En la edición del Apertura 2013 de la Copa MX, era la segunda Final que jugaba Atlas en el futbol mexicano en un torneo oficial y coincidentemente también llegó hasta la serie de los penales, como en aquel Invierno de 1999. El resultado fue triunfo para Monarcas Morelia en el Estadio Morelos, con gran actuación del entonces guardameta Federico Vilar, mientras que Miguel Pinto solamente recogía los balones del fondo de su portería.

No la juega

Uno de los objetivos hasta hace unos meses, de la Copa MX, era para foguear jugadores, algo que en Atlas no se pudo realizar. No consiguieron ingresar al certamen debido al mal torneo que tuvieron en el Clausura 2016, por lo que en el Apertura 2016 tuvieron que verlo por televisión y los jugadores jóvenes que militaban en los Zorros, se quedaron sin jugar, ya que la prioridad de la directiva fue buscar la calificación a la Liguilla, algo que finalmente no sucedió.

Se queda en la orilla

Para la edición del Torneo Clausura 2016, los rojinegros vieron cómo se esfumaba el sueño de poder ser campeón de este certamen, aún y cuando se enfrentaron en la fase de grupos a Tijuana, Coras de Tepic y Murciélagos de Los Mochis. Dos triunfos, un empate y tres derrotas, fue el saldo del equipo entonces dirigido por el entrenador Gustavo Costas. Sólo hicieron la módica cantidad de siete puntos, por lo que se quedaron en la orilla.

EL DATO

Rivera podría dejar México

El delantero del Atlas, Edson Rivera, señaló que la gran cantidad de extranjeros en la Liga MX tapa la salida del nuevo talento, por lo cual se planteó la posibilidad de en un futuro volver a emigrar a otro país en busca de oportunidades.