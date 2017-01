América, desastroso: Antonio Carlos Santos

Afirma que Ricardo La Volpe ha destruido parte de la idiosincrasia americanista

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- Antonio Carlos Santos, jugador histórico de América arremetió contra la actual dirigencia de las Águilas, que marchan en último lugar de la tabla general del Clausura 2017.

"América se arma siempre para ser campeón, pero el presente es desastroso", afirma el brasileño a la cadena ESPN y agrega, "No veo un sistema, no veo la alegría con que se debería de jugar, veo pleitos ya entre jugadores".

"Somos un equipo grande manejado por gente chica", remata.

De entre todos los responsables, Santos critica específicamente el trabajo del técnico americanista, Ricardo Lavolpe. "Yo digo que ha destruido parte de nuestra idiosincrasia. No me gusta, no me convence", dice. "Desde que llegó se ha dedicado nada más a tener un equipo amarrado y defensivo; no tenemos gol".

El símbolo americanista afirma que "tiene que haber ya un cambio de alguien que tenga la capacidad para poder volver otra vez a sacar jugadores de la cantera, jugadores identificados con el club América".

Después de tres jornadas los azulcremas son sotaneros del futbol mexicano, con dos derrotas, tres goles a favor y seis en contra, aunque tienen pendiente el partido de la jornada 1 contra Jaguares, pospuesto para el 7 de febrero.