LeBron James, furioso con su equipo

El jugador desfoga su frustración con las carencias de personal de los Cavaliers

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2017).- Las cinco derrotas en los últimos siete juegos de los Cavaliers de Cleveland, entre ellas una ante los rivales Warriors de Golden State, comienzan a pesar sobre su jugador estrella, LeBron James, quien desfogó su frustración hacia lo que le parece un equipo con carencias de personal.

"Necesitamos un maldito armador de juego", afirmó el jugador usando una palabra altisonante en inglés y admitió, "no digo que sea fácil salir y encontrar uno, como salir y ver los árboles".

"No somos mejores que el año pasado desde el punto de vista de la plantilla", afirmó el nativo de Akron, Ohio a la cadena ESPN en Estados Unidos.

Los Cavaliers de Cleveland se coronaron campeones de la NBA en el 2016, imponiéndose a los Warriors de Golden State, con James como jugador más valioso.

El jugador pide reforzar la banca del equipo, sabiendo que a su edad pueden no quedarle muchas temporadas más por disputar. "No tengo tiempo qué perder. Voy a cumplir 33 años este invierno y no tengo tiempo que perder. A eso me refiero", dijo.

LeBron afirma que habría hecho saber su inquietudes personalmente al gerente general de la franquicia, David Griffin, y concluye "Tenemos que encontrar una solución. Ha sido un 2017 de m... hasta ahora".

La presente racha negativa de los Cavs es la peor desde que el equipo perdió nueve de 10 partidos en la temporada 2014-2015.