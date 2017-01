Miguel Jiménez quiere aprovechar Copa MX para ganarse un lugar

El guardameta suplente de Chivas busca asegurar un lugar en el once titular

GUADALAJARA, JALISCO (23/ENE/2017).- Previo al encuentro que el Guadalajara sostendrá ante el Atlante en su primer encuentro de Copa Mx en el Clausura 2016, el guardameta suplente de los rojiblancos, Miguel Ángel Jiménez, aseguró que el certamen copero le brinda la oportunidad para buscar un lugar en el once titular del conjunto de Matías Almeyda.



"Estoy muy agradecido con el cuerpo técnico, con Chivas porque gracias a Dios se me brindó la oportunidad de estar como segundo portero, otros torneos lo venía haciendo pero no como segundo portero, es una oportunidad a la que debo responder en la cancha y quiero hacerlo de la mejor manera para ganarme un lugar".



Aunque la Copa Mx ya no otorga la oportunidad de que los equipos mexicanos lleguen a la Copa Libertadores, el joven arquero del Rebaño señaló que Chivas deberá darle suma importancia a este torneo, mismo que asegura, es una vitrina para que los canteranos rojiblancos demuestren su calidad.



"No creo que sea así. Chivas le da importancia a todos los torneos y en este no será la excepción, además son ventanitas para mostrarnos ante todos, para meterle dudas a Matías cada que haga una alineación. Estoy contento porque mi trabajo me ha llevado al lugar en el que estoy y lo llevo de la mejor manera".



Quiere a Cota en la Selección



Miguel Jiménez agregó que uno de sus objetivos es que el portero titular de los rojiblancos, Rodolfo Cota, sea tomado en cuenta para formar parte de la Selección Nacional.



"Esa es mi meta, que Cota llegue a la Selección, creo que hemos trabajado muy bien los tres, tanto Cota, Torres y yo. Por eso vengo apretando fuerte, aquí el que afloje lo van a hacer a un lado y esa no es mi intención, quiero que Cota llegue a la Selección para poder mostrarme y ahora sí jugar en liga", concluyó.



EL DATO



Este será el tercer encuentro oficial de Rodolfo Cota defendiendo el marco de Chivas. Las únicas dos ocasiones en las que pudo disputar un partido oficial con el Rebaño fue en la misma Copa Mx del Clausura 2016, cuando protegió los tres palos en ambos encuentros contra los Leones Negros de la UdeG.

EL INFORMADOR /FELIPE ROMERO