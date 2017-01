Tiger Woods regresará a la competencia este jueves

El golfista reaparecerá en el Farmers Insurance Open en el campo Torrey Pines

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS (23/ENE/2017).- El jueves será el día que marcará la reaparición del otrora número uno del golf mundial, el estadunidense Tiger Woods, quien participará en el Farmers Insurance Open y en el campo Torrey Pines.



Este campo es muy agradable para Tiger Woods, porque ahí ganó el US Open de 2008, al derrotar en un hípico desempate a su compatriota Rocco Mediate, además de triunfar en las versiones de 1999, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2013, por lo cual es esperado con ansiedad por los organizadores y los aficionados a este deporte.



De acuerdo con las cuentas de la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA), Woods pondrá fin a una ausencia de 522 días, a causa de molestias en la espalda que atendió con una doble cirugía.



El actual número 663 en la clasificación mundial ya confirmó su reaparición en el Farmers Insurance Open, para luego presentarse en el Omega Dubai Desert Classic, el Genesis Open y The Honda Classic.



"Mi amor por el juego nunca se fue. Es sólo que el cuerpo no me permitía jugar. Ahora mi cuerpo está permitiendo que lo haga de nuevo. Mi objetivo sigue siendo ganar", expresó el atleta de 41 años.