'Chicharito' destaca atrevimiento de Osorio

Resalta la confianza que el timonel cafetero brinda a cada uno de los jugadores

ZÚRICH, SUIZA (23/ENE/2017).- El delantero Javier "Chicharito" Hernández destacó el atrevimiento que tiene el director técnico de la Selección Mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, para proponer en un futbol ofensivo.



Además resaltó la confianza que el timonel cafetero brinda a cada uno de los jugadores para que se pueda plasmar en el terreno de juego y cada una de las ideas que desea implementar.



"El técnico Juan Carlos Osorio es muy atrevido, le gusta el juego ofensivo, que vayamos para adelante siempre. Esa valentía significa que tiene una enorme confianza en los jugadores mexicanos y se refleja en el terreno de juego, porque te da mucha libertad", apuntó.



En entrevista para el portal de la FIFA, el atacante del Bayer Leverkusen añadió: "Él (Juan Carlos Osorio) se prepara bien y plantea los partidos de una manera que nos hace sentir cómodos en la cancha para jugar al ataque".



Sobre el deseo de que México pueda dar el "do de pecho" en una Copa del Mundo y por fin llegar a los cuartos de final por primera vez en su historia fuera de territorio azteca, admitió qué hay talento pero también hace falta ese "granito de suerte".



"Si todo sale como sueño y calificamos al Mundial, creo que tenemos muchísimo talento, espero que tengamos ese granito de suerte que a veces nos ha faltado para poder dar ese paso", comentó el jalisciense.



Respecto a la primera victoria que logró el Tricolor en el hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 contra Estados Unidos, la cual rompió con un dominio de "las barras y las estrellas", señaló que el plantel solo se enfocó en ganar sin fijarse en el lado negativo que tenía el "Tri" en Columbus.



"Quizá no me lo crean pero entre nosotros ni siquiera hablamos de eso. Sabíamos que íbamos a jugar contra un buen equipo, como visitante, y necesitábamos los tres puntos para arrancar bien el Hexagonal Final.



"En consecuencia, nos enfocamos al partido mismo y no a lo que sucedía en el exterior. Trabajamos táctica, física y mentalmente para ganar un partido muy importante y eso es lo que conseguimos, sin importar el contexto", declaró el mexicano.