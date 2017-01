Raúl Jiménez regresaría a las canchas antes de febrero

Tras superar una molestia muscular que le ha impedido jugar en este inicio de 2017

LISBOA, PORTUGAL (23/ENE/2017).- El atacante del Benfica, el mexicano Raúl Jiménez, espera regresar a la actividad con el cuadro capitalino antes del mes de febrero, una vez que superó una molestia muscular que le ha impedido jugar en este inicio de 2017.



Jiménez Rodríguez sufrió un problema en la ingle durante el último juego del Benfica en 2016 contra el Paços de Ferreira, en actividad de la ronda de grupos de la Copa de la Liga de Portugal.



Desde el pasado 29 de diciembre, Raúl Alonso ha quedado descartado en las convocatorias del técnico Rui Vitoria, por lo que se perdió los últimos seis compromisos entre Primeira Liga, Copa de la Liga y Copa de Portugal.



El jugador mexicano no se desespera y trabaja para regresar más fuerte a los terrenos de juego y demostrar su talento con Benfica, que al final no lo traspasó al balompié chino en este mercado invernal.



"Tengo muchas ganas de pisar de nuevo el terreno de juego, pero con calma y paciencia para volver lo más fuerte posible. Clínicamente la lesión ya pasó, ahora voy a recuperar la forma y entrenarme para volver en el próximo partido", indicó el hidalguense para el canal del club "Benfica TV".



Esta semana, las "Águilas" se medirán el jueves al Moreirense en las semifinales de la Copa de Portugal (Taça de Portugal), mientras que en la fecha 19 de la Primera División de Portugal chocará contra Vitoria Setúbal, duelo programado para el lunes 30.



Las lesiones no le han permitió a Raúl Jiménez ser más regular en la presente campaña, pues en septiembre pasado con la selección se lastimó y estuvo alejado de los campo por alrededor de un mes y ahora casi cumplió el mismo lapso.



En esta temporada 2016-2017, el canterano del América acumula cinco goles en la Liga de Portugal, dos en la Copa de la Liga y uno en Champions League.