Puebla y Querétaro terminan sin goles

Los Camoteros y Gallos Blancos cierran la fecha tres con empate 0-0

PUEBLA (22/ENE/2017).- El equipo de Puebla sigue sin ganar y pese a que lo intentó, tuvo que conformarse con un empate 0-0 contra Querétaro que arriesgó muy poco, en duelo que cerró la actividad de la fecha tres del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, disputado en el estadio Cuauhtémoc.



Con este resultado, el cuadro de La Franja sumó su primer punto del certamen, en tanto que Gallos Blancos apenas acumuló dos unidades.

Es complicado para cualquier equipo conseguir un resultado positivo cuando sufre para generar al frente y además de eso, el rival está cómodo con el empate y apuesta solo a un error del rival para hacer daño.



Así fue la tónica de este duelo en el que los de la "Franja" tuvieron la iniciativa y el balón, pero no tanto el talento para abrir a un cuadro queretano que demostró por qué no ha marcado gol en lo que va del certamen.



Poco fue lo que generó al frente el cuadro local, y cuando lo hizo dejó escapar la más clara en un balón que el portero brasileño Tiago Volpi rechazó a la ubicación de David Toledo, quien de frente voló su disparo cuando tenía para enviarlo al fondo de las redes.



Para el complemento, los anfitriones mantuvieron esa actitud de buscar la victoria, pero tampoco generaron mucho y la única que tuvieron, fue resuelta de manera excelente por Volpi.



Todo se originó en un pase filtrado del argentino Alexis Canelo para su compañero Cristian Esparza, quien, mano a mano con su compatriota, estrelló su disparo en el rostro del guardameta que achicó a la perfección para evitar la caída de su marco.



El resto fue de trámite, con un Puebla que quiso y no pudo, mientras Querétaro no hizo el intento por conseguir algo más que un empate, dejando en claro que su futbol está lejos de ser el óptimo.



El arbitraje estuvo a cargo de Paul Delgadillo, quien tuvo una buena labor. Amonestó a los argentinos Nery Domínguez (21) y Neri Cardozo (42), así como Jaime Gómez (45) por la visita. Jerónimo Amione (91) vio cartón preventivo por los de casa.



Alineaciones:



Puebla.- Cristian Campestrini, Emilio Orrantia, Patricio Araujo, Édgar Dueñas, Carlos Gutiérrez, Francisco Javier Torres (Francisco Acuña, 72), Pablo Miguez, David Toledo, Cristian Esparza, Jerónimo Amione (Eduardo Pérez, 64) y Alexis Canelo (Federico González, 78). DT Ricardo Valiño (ARG).



Querétaro.- Tiago Volpi, Jaime Gómez, Hiram Mier, Miguel Martínez, Jonathan Bornstein, Nery Domínguez (Kevin Gutiérrez, 46), Neri Cardozo (George Corral, 46), Marco Jiménez, Édgar Benítez, Yerson Candelo (Andrés Rentería, 79) y Emmanuel Villa. DT Víctor Manuel Vucetich.