Hemos jugado el mejor partido: Almeyda

Asegura que su equipo fue superior en varios aspectos, pero no logró definir al final

GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2017).- De los tres encuentros que ha jugado el Guadalajara, triunfo ante Pumas, empate contra el Monterrey y derrota frente a Xolos, el técnico de Chivas Matías Almeyda, se queda con el cotejo ante los de la frontera en cuanto a funcionamiento, dominio y porque tuvieron la posesión de balón, pero lamentó que haya caído su conjunto.



"Hoy jugamos excelente partido, pero lo perdimos, así es el futbol, hay que trabajar y seguir mejorando. De los tres encuentros que hemos jugado hasta ahora, este me quedo con éste (ante Tijuana). Perder nunca es lindo, nosotros trabajamos para ganar, hay maneras y la acción de ellos del gol, tiene virtud por los que participa. Sacando el resultado, jugamos el mejor partidos hasta ahora".



Manifestó el estratega rojiblanco que durante la semana puso especial énfasis en Caraglio, que incluso se los recalcó en la charla técnica y al final, fue quien terminó haciendo el gol, tras una, dijo, excelente jugada de la cual su defensa no tuvo nada que ver.



"Fue una virtud de ellos el gol, fue una jugada con aciertos totalmente de ellos, la definición igual. Les dije que Caraglio podría tener una y había que marcar a Caraglio muy bien. Los últimos minutos llegamos tres veces, después de los cambios. Tijuana llegó tres veces todo el partido. En el mismo arranque generamos tres de gol y estrellamos una en el travesaño".



Almeyda destacó la labor que realizó el contención Michael Pérez, quien no dejó hacer nada a Avilés Hurtado en todo el encuentro, ya que lo marcó de manera personal y el pastor quedó muy contento su trabajo, de igual manera con el desarrollado por Carlos Salcido en la central.



"Al rival lo obligamos a meterse atrás; los cambios tenían estrategia, con Fierro buscamos meter centros para Martínez, quien bajó algunos balones. Tanto Salcido como Pérez hicieron un gran partido, tuvimos opciones de gol ante un rival con grandes jugadores. Pérez jugó extraordinario".

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez