Pachuca pierde ante Necaxa

Los Tuzos vieron cortada su racha de triunfos y cayeron 1-0

CIUDAD DE MÉXICO (22/ENE/2017).- El club de futbol Pachuca volvió a sufrir ante Necaxa y este sábado perdió 1-0, en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, celebrado en el estadio Victoria.



El argentino Maximiliano Barreiro, al minuto 54, anotó su primer gol en el futbol mexicano y le brindó a Rayos su primera victoria en este certamen, para lavar el mal inicio de dos descalabros.



Así, Necaxa sumó sus primeras tres unidades en la fase regular y volvió a estirar la distancia en la lucha por el no descenso, en tanto los hidalguenses se quedaron con seis puntos y vieron cortado su paso perfecto.



Necaxa ya no podía dejar ir más puntos en el camino en este Clausura 2017, pues si bien firmó una buena actuación en el torneo pasado, que lo alejó del descenso, la permanencia en la Primera División todavía no está amarrada y dos derrotas a cuestas lo tenían obligado a buscar el triunfo, aunado a que era el anfitrión.



Del otro lado estaba un Pachuca que, en contraparte, comenzó la competencia con dos triunfos y llegó al estadio Victoria con sed de revancha, pues precisamente Rayos lo eliminó de cuartos de final del Apertura 2016, cuando llegaba con cartel de favorito y campeón vigente.



Los hidrocálidos iniciaron con mayor determinación e intensidad, pero sin duda que extrañan a su figura en el ataque, el chileno Edson Puch, quien está lesionado, así que le costaba acercarse al arco defendido por Óscar Pérez.



Los "Tuzos", con menos posesión de la pelota, tuvieron las ocasiones más claras del partido en el primer lapso; el estadunidense Omar González perdonó con cabezazo a bocajarro, que fue a la manos del portero local, el argentino Marcelo Barovero.



Después, el propio Barovero atajó de forma notable en un mano a mano con Franco Jara, para mantener el empate sin goles en el compromiso, que por entusiasmo no paró. Por Necaxa sólo Jesús Isijara preocupó con disparo cruzado.



En el segundo episodio, Rayos volvió a tomar la iniciativa y en esta ocasión sí presentó más profundidad. El "pampero" Fabián Espíndola dejó ir el gol muy cerca del arco al decidir mal a la hora de rematar un centro por izquierda.



Luego, el refuerzo Maxi Barreiro se estrenó como goleador en el futbol mexicano, al sacar zurdazo bien colocado que plantó como estatua a "Conejo" Pérez para el 1-0 a favor de los locales.



La respuesta inmediata de Pachuca vino con Hirving Lozano, quien le ganó la pelota a Barovero y el hondureño Brayan Beckeles, pero en la línea de gol salvó Mario de Luna, para que la diferencia siguiera del lado rojiblanco.



El choque se tornó pausado, con varias faltas y la lógica se impuso con un Tuzos lanzado al frente y un Necaxa que apostó al contragolpe y se protegió con cinco defensores, para aguantar la mínima diferencia.



Los hidalguenses una vez más salieron con las manos vacías de suelo aguascalentense, sin ideas al frente, contra un Necaxa que volvió a la senda del triunfo, ya que no triunfaba en Liga MX desde la liguilla anterior, cuando, precisamente, venció a Pachuca.



El árbitro del partido fue León Vicente Barajas, quien cumplió con su labor y enseñó tarjeta amarilla a los locales Manuel Iturra, Brayan Beckeles y Jesús Isijara, así como a los visitantes Hirving Lozano, Jorge Hernández, Braian Rodríguez y Óscar Murillo.



Alineaciones:



Necaxa.- Marcelo Barovero, Brayan Beckeles, Marcos González, Mario de Luna, Jairo González, Xavier Báez (Michel García, 89), Felipe Gallegos, Manuel Iturra, Jesús Isijara, Maximiliano Barreiro (Fernando Meza, 76) y Fabián Espíndola (Claudio Riaño, 82). DT Alfonso Sosa.



Pachuca.- Óscar Pérez, Stefan Medina (Raúl López, 71), Óscar Murillo, Omar González, Emmanuel García, Jorge Hernández (Víctor Guzmán, 76), Erick Gutiérrez, Jonathan Urretaviscaya, Hirving Lozano, Rubén Botta (Braian Rodríguez, 70) y Franco Jara. DT Diego Alonso (URU).