Pumas gana de último minuto al León

Jesús Gallardo anotó el 1-0 en el último suspiro del encuentro

LEÓN, GUANAJUATO (21/ENE/2017).- El club de futbol Pumas de la UNAM se quedó con la victoria de 1-0 en su visita a Panzas verdes de León, gracias al solitario tanto en el último suspiro del encuentro por parte del canterano Jesús Gallardo.



La cancha del Nou Camp quedó en silencio en el último instante de este partido, correspondiente a la fecha tres del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, cuando Gallardo perforó las redes al minuto 90+3.



De este modo, Universidad Nacional llegó a seis unidades en el certamen, mientras La Fiera se estancó con tres puntos y una vez más dejó una imagen gris ante sus seguidores.



El técnico de Pumas, Juan Francisco Palencia, advirtió que su escuadra salía a proponer en cualquier campo y condición, mientras su homólogo, el argentino Javier Torrente avisó que La Fiera tenía que mejorar ante su afición.



De lo anterior, ocurrió lo dicho por el timonel auriazul, al menos en la primera mitad se apreció un Pumas con la posesión del balón y buscó con variantes hacer daño a la meta del estadunidense William Yarbrough, pero la contundencia no estuvo de su lado.



La ofensiva universitaria lució bien que hasta los defensas se quedaron cerca del gol; Alan Mendoza en dos ocasiones vio como Yarbrough le negó la celebración, primero con un achique y luego tras un disparo de larga distancia, y el uruguayo Gerardo Alcoba se quedó cerca con remate de cabeza también desviado por el arquero.



Javier Cortés, quien jugó más suelto al ataque ya que el volante Kevin Escamilla fue titular en lugar del suspendido Nicolás Castillo, estuvo a punto de marcar pero en la línea de gol despejó el zaguero Ignacio González.



El mejor momento del juego lo desaprovechó Universidad Nacional y eso permitió que La Fiera se metiera al partido en el tramo final del primer capítulo y hasta dejó escapar la diferencia.



Sin embargo, Carlos "Gullit" Peña se ganó abucheos porque perdonó en dos mano a mano contra el portero Alejandro Palacios, quien luego otorgó al rival un cobro dentro del área al tomar un balón que le regresó un compañero, aunque Mauro Boselli erró el remate.



En el complemento, si bien León no mejoró al frente, sí lo hizo en defensa y mediocampo para reprimir todo los intentos auriazules, por lo que Yarbrough pasó un segundo lapso mucho más relajado a excepción de la última jugada del choque.



El cuadro de casa cerró el partido al ataque, más empujado por su afición que por propia determinación, pero eso fue suficiente para preocupar al arquero "Pikolin" Palacios.



El goleador de La Fiera, Boselli, pudo ser el héroe de su escuadra, pero se enredó con la pelota contra un vencido Palacios y el propio atacante argentino terminó por tapar el contrarremate de Luis Montes. Después el central Guillermo Burdisso estrelló su cabezazo en el poste, por lo que está noche parecía que no iba a entrar el gol.



No obstante, UNAM tomó la última pelota del encuentro para irse adelante y el chileno Bryan Rabello por izquierda sirvió en el área enemiga para que Jesús Gallardo le pegara con zurda para guardar el balón en el fondo de las redes y así firmar el 1-0.



De esta forma, Pumas vivió contrastes y se llevó el motín completo cuando parecía que incluso perdía el duelo, aunque había sido mejor en mayor lapso del partido. En tanto que León se quedó preocupado, sabedor de que debe reaccionar y más de local.



El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas, quien cumplió con su labor en este su primer encuentro del Clausura 2017, amonestó al local Fernando Navarro y a los visitantes Gerardo Alcoba, Alejandro Palacios y Josecarlos van Rankin.



Alineaciones:



León.- William Yarbrough, Fernando Navarro, Guillermo Burdisso, Ignacio González, Osvaldo Rodríguez, Leonel López, Christian Valdez, Carlos Peña (Elías Hernández, 68), Andrés Andrade, Luis Montes y Mauro Boselli.



DT Javier Torrente (ARG).



Pumas.- Alejandro Palacios, Josecarlos van Rankin, Gerardo Alcoba, Darío Verón, Alan Mendoza, Kevin Escamilla (Matías Britos, 61), Abraham González, Pablo Barrera (Santiago Palacios, 84), Javier Cortés, Bryan Rabello y Jesús Gallardo.



DT Juan Francisco Palencia.